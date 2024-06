COMUNICATO UFFICIALE DI ASCOM ABRUZZO AUTONOMY "DISABILITÀ"

In riferimento a quanto pubblicato via social media e diffuso a mezzo stampa attraverso il blog "Il Messaggino" e il quotidiano "Il Centro" relativamente alla lista dei soci della neonata associazione civica UniAmoOrtona, è fondamentale precisare che il sottoscritto NON PUO' in alcun modo essere associato a tale realtà, come ad altre, perchè ricopre già da tempo un ruolo attivo all'interno del direttivo Ascom Abruzzo Ortona ed altresì è in carica con il ruolo di Delegato Regionale Ascom Abruzzo Autonomy, associazione per la quale deve portare in maniera esclusiva a compimento le finalità assegnategli creata appositamente per la trattazione delle problematiche legate al mondo della disabilità.

Resto a disposizione per futuri confronti e iniziative riguardanti le tematiche sociali presenti ad Ortona e nell'intero TERRITORIO ABRUZZESE

Il Delegato Reg.le Ascom Abruzzo Autonomy

Emiliano Ciamarone