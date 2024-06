Early Summer Fest 2024, a Ortona il 22 giugno festa a sostegno di Radio CittÃ  Pescara

Sabato 22 giugno dalle ore 15 alle ore 3 Villa Ada, in contrada San Giuliano 7 a Ortona, ospiterà l'Early Summer Fest 2024 a sostegno di Radio Città Pescara. In programma una nuova miscela di 12 ore di musica: dal rock al dub, dall’hip hop al reggae, dall’elettro punk al funky e molto altro. Dj-set e musica live, cibo e relax in una location immersa nel verde, dove poter anche stendere un telo su un prato e godersi la giornata. Non mancherà lo spazio destinato al beverage con birra, cocktail e altre bevande.

Ci saranno anche dei giochi per bambini, perché una delle cose belle di questi nostri eventi è proprio la volontà di radunare e mettere in rete diverse generazioni. Sarà possibile contribuire a mantenere attiva, libera e indipendente la radio. Si esibiranno Hill Dweller, Luchetto & Amed, Oscar TrONiK, Filtro Selecta, Dj Stivo, Ras Lion, Romoletto, T.U.: Troppo Umani, Minerva Rap, Underground Soul e Filtro Bonomelli. Ci sarà poi la partecipazione speciale di un gruppo storico direttamente da Roma, al sapor di militanza musicale: gli Assalti Frontali. L’ingresso è riservato ai soli soci ARCI ed è richiesto un contributo minimo di 5 euro.