Turno Infrasettimanale per la Serie A2: La Sieco sfida Aversa

Smaltita la delusione di domenica sera per non aver capitalizzato le occasioni che avrebbero potuto mettere a referto un risultato sportivamente più giusto (visti gli equilibri sul campo) la Sieco Impavida Ortona è pronta per una nuova sfida. Intenzionata a cavalcare l'onda dell'orgoglio e della consapevolezza di aver messo paura ad una delle squadre meglio attrezzate del campionato, gli Impavidi affronteranno a domicilio, nel turno infrasettimanale di mercoledì primo novembre, la WOW Green House Aversa.

Si tratta proprio della stessa Aversa che nello scorso anno ha sfidato la Sieco in Serie A3 che, acquistando i diritti dal Bergamo (ricordate la Caloni Agnelli Bergamo?) è ora la prossima avversaria degli Impavidi. Nonostante la sconfitta patita tra le mura domestiche con la prima della classe, la Sieco con il suo punticino occupa ancora il terzultimo posto in classifica, ad una sola distanza da Castellana Grotte e Santa Croce ancora ferme al palo. Aversa, invece, viaggia sui sei punti, in una classifica ancora cortissima.

L'orgoglio da solo, tuttavia, non basterà agli impavidi per affrontare i campani. Occorrerà anche la massima concentrazione e il 100% delle proprie capacità per fermare una squadra formata da profili quali Pinelli, Canuto, Presta, Rossini ed i confermati Argenta e Marra.

«Siamo stati molto bravi nel gioco», ammette coach Nunzio Lanci, «purtroppo Abbiamo gestito non alla perfezione alcune situazioni nei momenti cruciali che ci sono costate care. Un vero peccato perché i ragazzi hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter vincere contro un avversario di altissimo livello. Ora l'importante è imparare la lezione e reagire. Trasformare questa delusione in una spinta, piuttosto che in una zavorra».

I precedenti tra le due squadre favoriscono gli ortonesi con quattro vittorie contro le due dei campani. Gli arbitri chiamati a dirigere la gara sono Salvati Serena (Roma) e Cruccolini Beatrice (Perugia).

Appuntamento dunque mercoledì 1° novembre alle ore 18.00, diretta streaming su VOLLEYBALL WORLD TV. Ricordiamo a tal proposito che sul nostro sito web è disponibile una guida passo-passo che vi aiuterà a registrarvi gratuitamente alle dirette streaming su Volleyball World TV.