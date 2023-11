" SAN GIORGIO " CHE DOVEVA " UCCIDERE " IL DRAGO A TRE TESTE LO RESUSCITA

Il dado e' tratto , la nuova Giunta Castiglione e' fatta e presentata alla stampa . Fa specie perchè senza nessun ritegno si cala a terra cio' che il tradimento politico di Emore Cauti ha prodotto ossia le ricompense cominciando dalla nomina di Giorgio Marchegiano che rappresentava colui che doveva uccidere Il drago a tre teste che aveva il viso di Leo Castiglione , l'anima di Cristiana Canosa e la coda di Franco Musa . Infatti il neo assessore alla scorsa campagna elettorale nel comizio tenuto per il ballottaggio a Caldari si esaltava e arringava la folla con enfasi e veemenza auspicando l'emulazione di “ San Giorgio ” che aveva sconfitto il “ drago a tre teste ” riferendosi esplicitamente a Silvio Paolucci - Camillo D'Alessandro e Mauro Febbo impersonati ad Ortona col “viso” di Castiglione , “ l'anima”di Canosa e “ la coda ” di Musa . Quella sera ero presente al comizio ed io stesso mi sono meravigliato sentendo le similitudini che faceva col Drago .e le persone a cui l'accostava . Non contento di questo lo stesso Marchegiano invitava tutti gli elettori a mandare a casa chi aveva “ viziato l'aria ” per cinque anni ossia Castiglione .

Poi e' da rimarcare che il 23 giugno del 2022 lo stesso Golden Boy , Marchegiano , così era stato chiamato da Leo castiglione , postava una foto corredata con queste parole : “ Dopo aver trascorso l'infanzia , negli ultimi cinque anni io e Angelo Di Nardo abbiamo costruito in Consiglio Comunale una bellissima collaborazione basata sul rispetto , l'educazione e l'ascolto reciproco . Il futuro di Ortona non dipende dai simboli ma dalle persone - chi vorrebbe farci credere il contrario cercando di dividere ciò che la voglia di cambiamento ha unito , si affanna inutilmente ” .

A tutto questo bisogna aggiungere che in occasione di un comizio in contrada San Donato in occasione della Tari , fatta pagare dal comune ma non dovuta agli agricoltori , avvenuto una decina di giorni prima del cambio di casacca , lo stesso Giorgio Marchegiano e Emore Cauti erano i più convinti assertori che bisognava andare dal Notaio per far cadere il Sindaco Castiglione . Ci sono anche altre registrazioni di comizi degli “ innominati ” ed interviste che stanno a testimoniare l'acredine di questi due verso questa Amministrazione secondo loro incapace e dannosa per la citta' , torno a ripetere tutto a solo 10 giorni dal “ tradimento politico ” che non sarà più dimenticato dai Cittadini come forse hanno sperato gli artefici .

Se questo e' il quadro e lo e' anche nei minimi particolari ognuno può farsi l'idea di quanto grave e dannoso per l'intera collettività siano i comportamenti analizzati , credo che ogni cittadino dovrebbe e ne avrebbe tutti i diritti di “ alzare la voce anzi di urlarla ” a squarciagola visto che l'arrivo e' soprattutto , secondo il mio modesto parere , all'agognato posto al sole lautamente pagato con le nostre tasche .

Qualcuno giorni fa ha catalogato come questa Amministrazione sia soprattutto un “ ufficio di collocamento ” , io mi permetto di aggiungere “ ma solo per i politici ” intelligenti , ma la colpa ricade senza ombra di dubbio sugli “ alzamano consapevoli ” che permettono questo scempio perpetrato ai danni degli ortonesi .

Nel merito ossia nella conoscenza della materia di cui gli assessori debbono occuparsi poi balza all'occhio che un avvocato non ne capisce un'acca di bilanci e guarda caso invece Marchegiano ha la delega più importante al Bilancio , e sostituisce , invece chi nella propria vita ha mangiato pane e bilancio ossia Di Bartolomeo , quindi si toglie chi ne capisce e si immette oibò un avvocato , mi viene da pensare che per al Sindaco poco importa forse perchè si troverà a ratificare soltanto sotto dettatura ?

Un altro aspetto da rimarcare a proposito della competenza e' la nomina dell'amico Tommaso Cieri assurto come rielaborazione della “ vecchia politica ” a cui bontà sua va la delega al porto e allo sport sostituendo Paolo Cieri che di sport ne mastica da sempre essendo stato fisioterapista e allenatore atletico di squadre di calcio di eccellenza e non ultimo anche di pallavolo , quindi un avvicendamento prospettico , tolgo un cultore dello sport e ci metto uno che deve imparare ex novo . Così dicasi per l'assessorato all'urbanistica dove il buon Paludi e' stato defenestrato forse perchèsi e' sempre dedicato a questa materia per via dei suoi trascorsi in Comune , della serie e' sempre bene togliere chi ne capisce così si agevola solo chi vuol fare il comodo proprio .

Come vediamo si sono giubilati chi di materia ne capiva ma si sono messi “ neofiti ” per così dire , per farli crescere a discapito di chi ? risposta facilissima , a discapito dei Cittadini .

Per concludere ora possiamo dire ufficialmente che Forza Italia , prima lo era solo ufficiosamente , e' entrata prepotentemente nella Giunta Castiglione con Tommaso Cieri , sì perchè Tommaso si presenta alle riunioni allargate del cx dx insieme alla lega , udc, e seguaci di Lupi come Forza Italia . Quindi la nuova collocazione di questa Amministrazione e' di cx sx più Forza Italia con il tramonto ma lo si sapeva fin dall'inizio del civismo tanto decantato ma solo apparentemente .

Ormai l'unico collante sono gli stipendi e gli interessi di qualcuno nell'ombra , aspettiamo gli “ alzamano consapevoli ” che sono i veri colpevoli di tutto ciò e che faranno presidente del Consiglio Emore Cauti per completare gli accordi pre cambio di casacca e perpetrare ulteriormente lo scempio esistente .

Comunque “ l'eroe ” che staccherà la spina e' atteso da tutta la comunità come il “ salvatore della patria ”

Amerigo Gizzi