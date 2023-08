L'ORTONA CALCIO PRESENTA I SUOI ALFIERI AL PUBBLICO ORTONESE

Il 17 settembre inizia il campionato di promozione dell'Ortona calcio e la dirigenza invita tutta la cittadinanza alla presentazione dei suoi alfieri che si terra' domenica 27 agosto in piazza della repubblica alle ore 21 .

E' inutile dire che l'Ortona deve ripartire dopo la delusione della retrocessione dello scorso anno decretata dopo gli spareggi dei play-out . Tutto l'ambiente deve stringersi intorno alla squadra per aiutarla a ripartire con entusiasmo perche' l'organico e' pressoche' nuovo e quindi bisogna trovare i meccanismi giusti e gioco forza bisogna dare il tempo necessario allo staff tecnico ed in primis all'allenatore Colussi lo spazio necessario per amalgamare nel migliore dei modi l'organico che ha a disposizione .

E' chiaro che bisogna avere molta pazienza perche' trovare i meccanismi , le soluzioni ottimali richiede un rodaggio un po' piu' lungo del normale ed ecco che in questo frangente i tifosi devono stringersi intorno alla compagine per profondere l'entusiasmo necessario affinchè i calciatori trovino terreno fertile per dare il massimo .

La compagine benche' rinnovata in toto o quasi possiede gli elementi idonei per ben figurare in questa difficile categoria .

Amerigo Gizzi