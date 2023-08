Lavori di adeguamento sismico della scuola in Via Mazzini - ritardi nella conclusione.

Ritardi nella conclusione dei lavori di adeguamento sismico della scuola in Via Mazzini; “ studenti, docenti e famiglie aspettano da un anno e mezzo la riapertura della scuola ” - sottolineano i consiglieri comunali di opposizione .

I Consiglieri comunali di opposizione Ilario Cocciola, Angelo Di Nardo, Franco Vanni, Gianluca Coletti, Simonetta Schiazza, Lucia Simona Rabottini, Antonio Sorgetti e Italia Cocco,

con una interrogazione inviata al Sindaco di Ortona Leo Castiglione, hanno chiesto notizie sullo stato dei lavori di adeguamento sismico della scuola “D. Pugliesi” in via

Mazzini ad Ortona, i cui lavori sarebbero dovuti terminare il 13 maggio 2022.

“Nonostante le promesse elettorali dell’anno scorso, ci risulta che ad oggi – dichiarano i consiglieri comunali di opposizione – i lavori sono ancora in corso, con grave pregiudizioper le attività didattiche e con criticità e disagi per studenti e famiglie.”

“Da un anno e mezzo ormai – continuano i consiglieri comunali di opposizione – i docenti, gli studenti e le famiglie stanno affrontando una situazione che non è più accettabile.

Purtroppo, l’amministrazione Canosa/Castiglione ha la priorità di autocelebrarsi sul nulla, mentre ogni giorno la Città di Ortona peggiora le proprie condizioni in merito all’offerta di servizi, al decoro urbano, alle attività ordinarie che dovrebbero essere assicurate alla comunità.”

“È sempre più evidente – concludono in Consiglieri comunali di opposizione – l’incapacità del duo Canosa/Castiglione di garantire un’amministrazione all’altezza del proprio compito. La lotta per le poltrone e i giochi di potere per «tirare a campare», unitamente ad una arrogante incompetenza, stanno condannando la Città di Ortona alla marginalità nel contesto provinciale e regionale. Ortona merita sicuramente di più!”





