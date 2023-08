CONTINUA LA PREPARAZIONE DELL'ORTONA CALCIO IN VISTA DELLA PARTENZA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

In vista della partenza del campionato di promozione che inizierà il 17 settembre l'Ortona continua nelle sua amichevoli di turno e ieri si e' misurata contro la compagine del Tollo che milita nel campionato di prima categoria .

L'organico della squadra e' completamente nuovo o quasi e quindi bisogna intensificare sia gli allenamenti e sia gli incontri per dare la possibilità al mister Colussi di trovare le soluzioni idonee ai vari calciatori per ricavarne il massimo . La cosa positiva e' che lo staff tecnico ha potuto agire fin da subito nella scelta dei calciatori necessari per affrontare al meglio il difficile campionato di promozione .