Comune di Ortona, progetti finanziati

Nella graduatoria dei progetti finanziati dal Ministero per lo sport e giovani attraverso il bando "Sport di tutti - parchi" solo due comuni abruzzesi risultano assegnatari del contributo, uno di questi è il comune di Ortona unico nella provincia di Chieti.

«Un risultato – commenta il Sindaco Leo Castiglione – che dimostra ancora una volta la capacità dell'amministrazione comunale di intercettare le risorse finanziarie attraverso progetti realistici e realizzabili e non frutto di spot politici capaci solo di animare discussioni e polemiche. Siamo abituati a lavorare con concretezza e non sulla scia di facili e accattivanti illusioni».

L'adesione al bando è dello scorso 20 marzo quando con delibera di giunta si è approvato il progetto di cofinanziamento di 25mila euro per riqualificare il parco pubblico di via della Libertà e renderlo idoneo come area attrezzata per chi volesse svolgere l'attività fisica e sportiva all'aperto. L'individuazione di questo parco pubblico nel centro urbano si è dunque dimostrata perfettamente idonea ai criteri fissati dal bando con la possibilità di aumentare le aree pubbliche fornite di macchine polivalenti utili per lo svolgimento di attività sportiva e l'allenamento isotonico e cardio.

«È un finanziamento utile allo sport ma soprattutto ad incentivare corretti e sani stili di vita con attività all'aperto in luoghi pubblici centrali, accessibili a tutti e riqualificati – sottolinea l'assessore allo sport Paolo Cieri – inoltre il progetto prevede anche una gestione dell'area da parte di associazioni sportive dilettantistiche da affidare tramite un bando e dunque un utilizzo corretto e consapevole delle diverse attrezzature ginniche che saranno posizionate sulla superficie dei circa 623 metri quadri del parco».

Sempre in tema di risorse finanziarie il Ministero dell'Economia e delle finanze ha pubblicato il decreto di assegnazione definitiva dei fondi FOI relativi all'aggiornamento dei prezzi per i progetti di rigenerazione urbana previsti dal PNRR e per Ortona è previsto un incremento totale di 335mila e 572 euro distribuito sui tre progetti del complesso di Sant'Anna, Palazzo Farnese e Palazzo Corvo che nel mese di settembre vedrà l'avvio dei lavori di riqualificazione delle tre fondamentali strutture del patrimonio storico-culturale della città di Ortona.