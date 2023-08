Astri Nascenti in concerto

Domenica 27 agosto Rotary Ortona e Rotary Lanciano, con il Comune di Rocca San Giovanni invitano a dare il fattivo contributo ad una causa importante, semplicemente partecipando ad una serata piena di giovani talenti che si esibiranno e renderanno un mommento di aiuto umanitario ancora più bello.

Organizzatrici dell’evento le Presidentesse del Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi, Flavia Antonacci, e del Rotary Club Ortona, Tania Buccini, con il contributo del Sindaco di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio, che ha condiviso questa iniziativa sostenendola con il patrocinio del Comune alla serata.

“Sono veramente soddisfatta del fatto che siamo riusciti a riunire in un’unica serata due importanti finalità che caratterizzeranno parte delle attività di questa annata : la valorizzazione dei giovani meritevoli e il supporto all’importante progetto di sostegno dei bambini dello Zimbabwe e sono felice della sinergia che si è creata con gli amici del club di Ortona per l’organizzazione della serata fare Rotary è anche unire le forze per raggiungere insieme importanti risultati – sottolinea Flavia Antonacci Presidente Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi - Spero nella sensibilità di tutti coloro che verranno ad assistere per ottenere una buona raccolta fondi”

“Sono molto contenta di poter organizzare in qualità di Presidente del Rotary Club Ortona e in collaborazione con il rotary Club Costa dei Trabocchi questo concerto per la duplice finalità che presenta ovvero da un lato dare la possibilità a dei nuovi talenti musicali di potersi esibire mettendo in mostra il proprio talento e dall’altro lato ovviamente la finalità più umanitaria del concerto che prevede una raccolta fondi per il progetto condiviso con 5 Rotary Club che si chiama “Il Rotary nutre l’educazione “che prevede una raccolta fondi appunto per il confezionamento di pasti non deperibili da destinare ad una scuola elementare della provincia di HARARE nello Zimbabwe - aggiunge Tania Buccini Presidente Rotary Club Ortona - Questo progetto verrà fatto in collaborazione con la ONG RISE AGAINST HUNGER E SI svolgerà alla fine di febbraio. È assolutamente importante collaborare e far sì che questa raccolta fondi possa dare i frutti per garantire l’assoluta e completa riuscita del progetto”.