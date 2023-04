L'ORTONA CEDE SOTTO I COLPI DELLA CORAZZATA L'AQUILA MA ESCE A TESTA ALTA DALLA GARA

L'Ortona nulla può contro la corazzata L'Aquila ed il risultato di due a zero a favore della squadra di casa ben racconta quanto espresso sul campo dalle due squadre . I casalinghi ancora una volta hanno dimostrato la loro grande forza che gli ha permesso di maramaldeggiare dall'inizio alla fine del campionato . I gialloverdi hanno , all'inizio della gara , tributato il giusto riconoscimento con un gesto di Fair Play assolutamente ben accolto dalla tifoseria , dalla squadra e dai dirigenti della corazzata Aquilana , con un applauso come ben immortalato nella foto pubblicata nell'articolo . Comunque che la gara fosse proibitiva lo si sapeva e quindi il risultato finale era preventivato anche se non scontato , certamente un risultato pieno per gli Ortonesi avrebbe fatto enormemente piacere ma davvero la compagine Aquilana e' parsa di altro livello e nonostante fosse già da tempo sicura della promozione ha fatto un cammino stellare anche nella parte finale del campionato .

Nulla da recriminare su questa gara , i padroni di casa sono stati impeccabili come sempre senza lasciare scampo agli Ortonesi che pur qualche speranza la nutrivano ma i valori in campo erano davvero diversi e non ci si può che inchinare allo strapotere della vincitrice del campionato . Le reti sono arrivate ambedue nel secondo tempo al 9' e al 24' con bei fraseggi ma quello che più preme rimarcare e' che nonostante la sconfitta siamo ancora al quart'ultimo posto il che ci consente di disputare il primo round degli spareggi sul campo del Castelnuovo . Certamente sarà una gara difficilissima ma e' alla nostra portata e l'abbiamo ampiamente dimostrato per tutto il girone di ritorno . La cosa più confortante e' che questo spareggio , almeno ad oggi , ci consegna un'infermeria abbastanza vuota il che consente all'allenatore Sansovini di scegliere il miglior undici possibile . Sono fiducioso e carico come del resto lo e' tutto l'ambiente , l'Ortona può e deve farcela . Comunque ora la gara da disputare a Castelnuovo deve essere vinta se si vuole andare avanti negli spareggi .

Formazione Ortona :

1-Pelusi v. 6.5 non delude , ci mette qualche pezza , incolpevole nelle reti subite . 2-D'Alonzo v. 5.0 incerto , poco efficace , in difficoltà nel coprire adeguatamente . 3-Palmaricciotti v. 5.5 soffre un po' ma resiste finché rimane in campo , subisce un infortunio nel primo tempo e viene sostituito . 4-Di Donato v. 5.5 davvero al di sotto del suo standard , spero che ritorni quello che conosciamo , ha classe e determinazione che deve sciorinare a Castelnuovo , ci conto . 5-Miccoli v. 6.0 un po' falloso ma ci sta , da il suo contributo , non male nelle ultime gare . 6-Lieti v.6.0 dirige bene la difesa , tiene bene e combatte . 7-Ligocki v. 5.5 da esterno un po' in difficoltà , quando sta nel pieno del gioco meglio , anche da lui mi aspetto il massimo a Castelnuovo . 8-Squadrone v. 5.5 non può essere lui il fulcro del centrocampo ma tiene botta come può . 9-Rodriguez v. 5.0 isolato , poco servito , ma non incisivo , non riesce a far salire la squadra. 10-Dragani v. 5.5 da lui mi aspetto classe , tiri , mantenimento palla , gol , una spina nel fianco dell'avversario , insufficiente . 11-Milizia v. 6.5 in miglioramento , bene .

Allenatore Sansovini v. 6 non disponeva di tre potenziali titolari , comunque deve coronare il suo arrivo con la salvezza della squadra , difficile ma possibile , forza Sansovini .

Amerigo Gizzi