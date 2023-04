80Â° anniversario della Battaglia di Ortona: su Youtube gli episodi della serie intitolata "D-Day Dodgers"

La Bravery In Arms (BIA - www.braveryinarms.ca )

diretta dal regista e veterano delle Forze Armate canadesi, Roger Chabot ha pubblicato, in questi giorni, sul canale Youtube ( https://www.youtube.com/user/ChabotPare)

i filmati della serie intitolata "D-Day Dodgers", che raccontano i principali episodi della campagna d'Italia dei soldati canadesi, durante la Seconda Guerra Mondiale. I filmati sono stati girati nell'autunno del 2021 e in particolare, quelli che riguardano le contrade e la città di Ortona con l'episodio della casa Berardi hanno visto la collaborazione di figuranti locali e di Angela Arnone, presidente dell'Associazione Culturale Crossroads Ortona

(https://www.facebook.com/crossroads.ortona/).

Angela Arnone insieme a Roger Chabot

hanno studiato e scritto la sceneggiatura. Entrambi ci accompagnano in un viaggio narrante suggestivo per le vie della città e attraverso le immagini dell'epoca e di alcune ricostruzioni fatte con i figuranti, inevitabilmente il pubblico si cala in quelle atmosfere fatte non solo di morte ma soprattutto di tanta umanità vissuta dalla popolazione civile e dai entrambi i contendenti.

Gli episodi partono dallo sbarco in Sicilia del 10 luglio 1943 e seguono i passi dell'esercito canadese fino alla Linea Gotica, con soste che includono Campobasso, Ortona, Castel di Sangro e Cassino.

Un docu-film realizzato a puntate che vuole rendere omaggio attraverso un percorso temporale e spaziale all'80° anniversario della campagna di liberazione italiana compiuta dai canadesi e della tremenda vicenda vissuta ad Ortona, la Stalingrado d'Italia e punto orientale estremo della Linea difensiva tedesca Gustav.



La città adriatica con l'Associazione Crossroads Ortona e Ortona for Runners per questo motivo quest'anno tornerà, domenica 15 ottobre 2023, con la corsa podistica "Ortona Challenge. Di corsa nella storia", .

La corsa, alla sua 3^ edizione, è aperta a tutti, agonisti e non perchè intende, sottolineare il suo spirito di amicizia tra i popoli e commemorare quanti hanno sacrificato la loro vità per la libertà degli italiani. Per questo motivo quest'anno, l'organizzazione vuole ancora di più aumentare la partecipazione coinvolgendo i cittadini di Minturno e di Cassino gemellate con Ortona insieme al personale delle ambasciate canadese, inglese, tedesca, sudafricana, neozelandese, australiana, indiana e pakistana, quali rappresentanti degli stati dei caduti che riposano nei cimiteri canadese di San Donato e britannico di Torino di Sangro (CH).