Andrea Mangi - Esponente di Ortona Cambia - “ BASTA ATTACCHI A EMORE CAUTI,MA ORA È GIUSTO PRENDERE UN’UNICA DECISIONE “

Nel nostro gruppo c’è stata sempre chiarezza e condivisione ma è innegabile che oggi queste componenti stanno venendo meno e bisogna porre rimedio al più presto.



Il tempo del civismo è terminato a mio modesto parere da tempo ed oggi,anche dopo la votazione di Emore,penso sia obbligatorio prendere una strada ben precisa e condivisa.



Qui si sta prendendo in giro la cittadinanza e non possiamo permetterci di farci trovare impreparati alla prossima approvazione del bilancio.



Ho apprezzato il comunicato dei miei compagni Davide Menga e Laura Iubatti , ma ora è molto importante stare vicino ad Emore Cauti e fargli capire che tutti viaggiamo in un’unica direzione.



Ci ritroveremo a breve e da lì dovrà uscire obbligatoriamente la via maestra,senza schemi o favoritismi. Chi non la condividerà o chi si è preso una pausa di riflessione da questo gruppo a questo punto è giusto che si faccia da parte. Ortona Cambia è più viva che mai ed è stata rappresentata da 900 presenze che non possono essere racchiuse in decisioni personali.





c.s. Andrea Mangi – Esponente di Ortona Cambia