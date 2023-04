Trasferta insidiosa per il Victoria Cross Ortona

Domenica 16 aprile alle ore 16.30, presso lo stadio di Raiano, va in scena la terzultima giornata di campionato.

Trasferta insidiosa per la truppa di Mister Coletti che andrà a giocarsi le ultime speranze per un posto nei play off contro il quotato Roccacasale, attualmente al quarto posto.

Le considerazioni del Presidente Giampiero Misci:

" Domani ci attende una sfida durissima contro una squadra di assoluto valore in piena lotta per un posto nei play off.

Certo avremmo voluto affrontarli con tutta la rosa al completo e invece ci saranno molte defezioni, tra squalificati, infortunati, malattie, impegni lavorativi e chi più ne ha più ne metta.

Detto questo, la nostra squadra nelle difficoltà si esalta e Mister Coletti ha già ben catechizzato i ragazzi nella rifinitura di venerdì.

Una cosa è certa questi ragazzi anche domani butteranno il cuore oltre l'ostacolo come d'altronde hanno sempre fatto. "