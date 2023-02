UNA BRUTTA BATTUTA D'ARRESTO -ORTONA SCONFITTA DI MISURA DALLA RENATO CURI ANGOLANA

Dopo cinque risultati utili consecutivi l'Ortona capitola con la Renato Curi Angolana col risultato di 2-1 . La sconfitta poteva starci considerando il valore della squadra di casa terza in classifica e in piena lotta per il passaggio in categoria superiore ma dispiace per come e' maturata anche se il risultato di 2-1 potrebbe trarre in inganno in quanto il punteggio non e' stato mai in discussione tranne sul finire dei novanta minuti . Magari se l'episodio del rigore conquistato da Ligoski e realizzato dallo stesso fosse successo un po' prima del novantesimo minuto ci sarebbe stata speranza di un finale diverso ma la squadra purtroppo non ha mai dimostrato di essere davvero in partita . Dopo un primo tempo scialbo e senza mordente agonistico dimostrato nelle ultime gare e quasi dominato dagli avversari che pervenivano alla segnatura solo al 45 ‘ p.t. ma che l’avevano sfiorata in più di un'occasione prima dove si e' messo in luce il portiere Pelusi con dei buoni interventi ci si aspettava un secondo tempo diverso e pieno di ardore e voglia di ribaltare il risultato ma già all'inizio del s.t. al 10'per uno svarione della difesa apparsa per tutta la gara deficitaria ed in affanno la squadra gialloverde subiva il raddoppio . Nemmeno a questo punto la squadra di Sansovini si e' svegliata e solo allo scadere l'acuto di Ligoski ha mitigato in qualche maniera la sconfitta . E' stata , la gara di oggi , sicuramente un passo indietro importante ma questo deve essere motivo di rivalsa e di pronto riscatto anziché di sconforto e domenica prossima i gialloverdi sono chiamati a cancellare con una prestazione convincente contro L'Alba Adriatica che e' una sua diretta concorrente per la salvezza . Nulla e' perduto ma bisogna ritrovare mordente , convinzione , fame di risultati a tutti i costi e non lasciarsi cullare , ogni punto va conquistato con sacrificio e sudore e dove non arriva la classe deve arrivare la determinazione .

Naturalmente non ci sono scuse perché la squadra non e' stata all'altezza ed ha fatto veramente poco per meritarsi un risultato diverso .

Formazione dell'Ortona :

1-Pelusi v. 6.75 ha sostituito Mattia con ottimo profitto , e'stato fra i migliori in campo . 2-Puzzo v. 5.5 non una gara positiva , spesso in difficoltà , decisamente la sua peggiore partita . 3-Midolo v. 5 sicuramente non bene , in ritardo in più di un'occasione , il roccioso e ringhioso Midolo e' rimasto a casa . 4-Squadrone v. 5 come ho sempre sostenuto non e' un centrocampista , non ha il metodo e non ha la statura per impostare il gioco , cerca di adattarsi ma……… 5-Salvucci v. 5.5 si adatta alla scarsa vene degli altri difensori , mai davvero sicuro . 6- Martelli v. 5.5 quando uno della sua esperienza non si erge tutto il reparto difensivo va in sofferenza , non da solidità e tranquillita' . 7-La Delfa v. 5 abituati alla sua agilità , al suo gran lavoro di apporto al centrocampo e all'attacco , oggi veramente poco nelle due fasi . 8-Milizia v. 5 serviva un uomo a centrocampo che dettasse gli schemi , che supportasse in fase d'interdizione e d'impostazione , deludente . 9-Rodriguez v. 5 impegno e corsa sempre profusi ma poco costrutto , mal servito ma forse in qualche rara occasione poteva incidere . 10-Ligochi v. 6.75 si batte e si da da fare , attraversa un buon momento , guadagna e segna il rigore allo scadere , poco assistito , il migliore in campo. 11- Bodje v. 5 davvero poco il suo apporto , poco incisivo , mai un acuto , non si guadagna nessun fallo , deve migliorare di molto . Lanza v. 6 entra nel secondo tempo , da ordine e non demerita , se manca si nota . Di Donato v. 6 dovrebbe essere sempre impiegato ma non sempre e' possibile per le sue condizioni fisiche che attualmente non sono ottimali . Allenatore Sansovini v. 6.5 nella squadra iniziale c'era anche Lanza ma per l'infortunio del portiere in fase di riscaldamento e' stato costretto a scegliere fra lui e Milizia e ha scelto Milizia .

Amerigo Gizzi