ORTONA CALCIO - SCONFITTA PESANTISSIMA - ALLENATORE A RISCHIO ESONERO ?

Una sconfitta meritata sotto tutti i punti di vista . Il punteggio 0-2 a favore degli ospiti racconta bene quanto visto sul campo e non ci sono recriminazioni che tengano .E' la quinta sconfitta su 6 gare disputate e con tutte le cautele del caso a questo punto mi chiedo se il mister abbia ancora in mano la squadra , la sconfitta di oggi e' stata l'ennesima ma quello che piu' stupisce e' che sono maturate con squadre che almeno sulla carta erano sicuramente alla nostra portata e per giunta fra le mura amiche .Ho avuto modo di apprezzare il mister nel campionato di promozione scorso dove e' riuscito con una conduzione davvero ottimale a farci passare di categoria e per giunta senza aver scelto lui i calciatori in quanto era subentrato all'esonerato allenatore D'Ambrosio che aveva fatto un inizio davvero disastroso . E' chiaro che una scelta di questo genere va a cozzare con il riconoscimento che mister Savini merita per la promozione ottenuta ma bisogna guardare avanti e cercare di non veder vanificati gli sforzi che la dirigenza anche quest'anno ha dovuto compiere per allestire una squadra che desse garanzie almeno di rimanere nell'Eccellenza che ha rincorso per piu' di un decennio . E' chiaro che e' una decisione da ponderare bene e che richiede la massima lucidità di tutta la dirigenza che merita il plauso degli Ortonesi ma che non bisogna escludere come anche successo l'anno scorso che poi ha letteralmente ribaltato il corso del campionato . Naturalmente non spetta a me dare consigli di sorta ma devo dire che davvero non vedo una squadra che combatte fino allo stremo , non vedo la compattezza necessaria che la categoria richiede e che inevitabilmente ci porta ad una serie di sconfitte non preventivate . Sicuramente serve una grande scossa che rivitalizzi l'ambiente e ridia quella fiducia che sembra essere venuta meno , andando avanti così si rischia e di brutto . Secondo il mio parere l'esonero di mister Savini dovrebbe essere presa in seria considerazione . Per quanto riguarda la gara non credo ci sia molto da dire , il primo tempo ha visto il predominio territoriale dello Spoltore che pero' non e' riuscito a concretizzare la sua supremazia che paradossalmente invece a capitalizzato nel secondo tempo quando la gara si era un po' riequilibrata . Le due reti sono state segnate con una nostra difesa distratta e non supportata da nessun filtro a centrocampo ma davvero l'attacco avversario ha trovato poca resistenza . Da segnalare l'infortunio di Di Donato al 38' del pt, non vorremmo essere pessimisti a tutti i costi ma sembra che sia uno stiramento che solitamente impiega almeno un mese per guarire , speriamo però si possano accorciare i tempi .

Ortona :

1-Pelusi v. 6,5 ormai e' una sicurezza , le due reti erano imparabili , quello che e' parabile lo trova sempre pronto

2-D'Alonso v. 5,5 non riesce ancora a dare quella sicurezza che era nelle aspettative , la corsia dx di sua pertinenza e' spesso origine di grattacapi , spinge poco ma con poca efficacia

3-Miccoli v. 6 schierato centrale di difesa non demerita , e' roccioso e non e' mai facile superarlo , soffra come tutto il comparto difensivo per lo scarso filtro del centrocampo .

4-Passeri v. 5 poco mobile , scarso apporto nella fascia dx , poco filtro a centrocampo , floscio .

5-Martelli v. 5,5 cerca di governare la fase difensiva ma spesso si trova in difficolta' , se l'attacco avversario riceve sempre palle pulite il compito diventa arduo .

6-Squadrone v. 6 fa il suo , come difensore basso a sx se la cava ma mi sembra più un centrale dove penso potrebbe esprimersi al meglio .

7-Milizia v. 5 decisamente lento , molle , inefficace , mai davvero propositivo , non filtra e non attacca , in tutta la gara non tira mai in porta , deludente .

8-Di Donato v. 5,5 schierato come attaccante centrale come più volte ho rimarcato e' deludente , in quella posizione puo' giocare in promozione ma in eccellenza occorre un altro passo , altra consistenza ed altra velocità , lui e' un calciatore poliedrico ma in quella posizione e' sprecato perche' potrebbe essere più utile a centrocampo .

9-Ibra v . 6 isolato in attacco deve mantenere da solo il fronte ma in questa categoria e' compito improbo , avrebbe bisogno di una degna spalla di ruolo .

10-Dragani v. 6.5 schierato come centrocampista davanti alla difesa non demerita affatto ma cantare e portare la croce e' compito improbo , comunque e' l'unico che tenta anche la via della rete , utile come sempre . 11- Petaccia - v.6.5 inizia in sordina ma cresce col passare dei minuti , opera diversi spunti positivi , bravo , peccato che e' stato sostituito . Allenatore Savini v. 5 poco lucido e squadra messa male , non riesce più ad allestire una squadra che faccia gioco e che si esprima al meglio , forse anche i calciatori hanno perso fiducia e i risultati scarsi in campo lo confermano.

Amerigo Gizzi .