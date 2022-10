Un super portiere nega la vittoria al Victoria Cross Ortona

TRE VILLE 1

VICTORIA CROSS 1

Formazione

SCARINCI A. D'ALESSANDRO D. ( 75° PONCE ) CARRIERI D'ALESSANDRO F. FINIZIO GUEYE SMIGLIANI ALTOBELLI ( 60° REGA ) BILANCIA ( 48° PACACCIO ) DE LUCA DI MUZIO

Per quello che si è visto in campo un risultato che sta stretto alla truppa di Mister Ciampoli.

Una traversa, un palo, almeno quattro interventi

decisivi del portiere di casa hanno evitato la sconfitta del Tre Ville.

Il rammarico è quello di non essere stati cinici sotto porta, sì perché creiamo molto ma raccogliamo poco per la mole di gioco che facciamo.

Cronaca

Al 23° da posizione defilata Gueye prende in pieno la traversa, sulla respinta De Luca spedisce alto.

Al 28° indecisione del portiere di casa, Altobelli da buona posizione non ne approfitta.

Al 32° una gran botta da fuori area di De Luca viene vanificato dal numero uno di casa che miracolosamente devia in angolo.

E nel nostro momento migliore, al 37°, in contropiede, il Tre Ville passa in vantaggio e chiude il primo tempo sull'1-0.

Mister Ciampoli porta qualche correzione nella squadra e, dall'inizio del secondo tempo, cinge d'assedio la squadra di casa.

In due minuti, dal 71° al 73°, il neo entrato Rega ( ottimo l'impatto del Millenial ortonese ) prima prende il palo pieno, ottimamente servito da Smigliani, e poi è bravo il portiere che, di piede, gli nega la gioia del goal respingendo in corner.

All'82° ancora protagonista l'estremo difensore del Tre Ville, stavolta devia in angolo su un colpo di testa di De Luca.

All'88° Di Muzio si invola verso l'area di rigore, scarta il portiere che altro non può fare che metterlo giù.

Il fischietto della sezione di Pescara non può esimersi dall'indicare il penalty ( ottimo il suo arbitraggio ) che viene trasformato impeccabilmente da Carrieri.

L'arbitro da otto minuti di recupero e gli ortonesi ci credono, al 92° su una punizione calciata da Ponce, Fabrizio D'Alessandro svetta di testa e la palla va fuori di un nonnulla con il portiere che resta immobile.

Passano altri due minuti ed ancora Di Muzio defilato sulla sinistra indovina un angolo ma il portiere Suriani si erge ancora a protagonista e regala alla sua squadra il primo punto di questo campionato.

Ora ci aspettano due gare casalinghe con Fara San Martino e Vis Cerratina che potrebbero portarci ancora più in alto.