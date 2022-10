Lega Navale Italiana Sezione di Ortona a "La Barcolana " per Masha Amini e Hadith Majafi

La Lega Navale Italiana Sezione di Ortona partecipa a" la Barcolana 2022 " con la “ Anassa “, la vela della legalità .



La Barcolana è una storica regata velica internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste la seconda domenica di ottobre, è una delle regate più grandi del mondo.

Il presidente della LNI Ortona , Roberto Diano, con l’equipaggio della “ Anassa “ testimonia, domenica 9 ottobre dal Villaggio Barcolana a Trieste , la vicinanza al popolo iraniano ed alle donne iraniane esponendo sulla barca le immagini delle “ ragazze uccise per la sola colpa di non aver indossato il velo come imposto dalle regole assurde del loro paese ”

"si danno per scontate tante cose, come il senso di libertà che tutti abbiamo facilmente provato sentendo il vento tra i capelli, praticando gli sports o semplicemente camminando – sottolinea Roberto Diano - Così non è in altre parti del mondo.."





Con l’augurio di “ buon vento “ all’equipaggio ortonese, va reso merito alla manifestazione di solidarietà che la Lega Navale Italiana Sezione di Ortona ha voluto testimoniare.