Giornate del tempo di guerra, testimoniante e ricordi

Martedì 13 agosto agosto alle ore 21.30, la chiesa barocca di S. Caterina d'Alessandria in via Garibaldi, 19 a Ortona ospita un interessante incontro storico culturale organizzato dall'Associazione Ortonese di Storia Patria.

Un'occasione , gratuito al pubblico, per approfondire, attraverso le testimonianze dirette e gli approfondimenti dello storico Marco Patricelli e del Presidente dell'Associazione Andrea di Marco, le vicissitudini degli ortonesi dal 1943 al 1944.

Nel corso della serata sarà presentato e distribuito ai presenti il quaderno di ricerca dell'associazione Ortonese di Storia Patria n. 65 - agosto 2024 che riporta le testimonianze di Nina Ciampoli, del comandante tedesco Rudiger von Zimburg a proposito dei combattimenti di Torre Mucchia tra il 28 dicembre 1943 e il 4 gennaio 1944 ed infine il diario di Elio Giannetti custodito da una testimone che dal vivo racconterà in particolare del 2° dopoguerra e del passaggio dallo sconforto alla rinascita.

Come sottolineato nella prefazione, da Andrea Di Marco, “ il diario è una fonte di memoria sulla 2^ Guerra Mondiale che ci restituisce, insieme alla realtà del conflitto, la dimensione soggettiva, le emozioni e, in definitiva, il clima in cui si produssero eventi che toccarono ogni aspetto della vita delle persone. “



da c.s.