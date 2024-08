Protezione civile: nuovi mezzi per potenziare la lotta agli incendi

"La consegna di questi nuovi mezzi rappresenta un passo fondamentale per potenziare la capacità di intervento e di controllo del nostro territorio, soprattutto nelle aree interne più vulnerabili. La Regione Abruzzo dimostra ancora una volta il suo impegno concreto nella lotta agli incendi boschivi. Questi veicoli, dotati delle più moderne attrezzature antincendio, saranno strumenti essenziali per proteggere le nostre comunità e il nostro patrimonio naturale. Tanti altri ne consegneremo per avere uno strumento più efficace e potenziare il nostro sistema di Protezione civile. Continuiamo infatti a investire nella sicurezza dei nostri cittadini, confermando l'attenzione costante della Regione verso la prevenzione e la gestione delle emergenze".



Lo ha detto il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, accompagnato dal direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, Mauro Casinghini, per la consegna di ulteriori 9 mezzi per la lotta agli incendi boschivi ad alcuni comuni delle aree interne e associazioni di volontariato.



I mezzi si aggiungono a quelli già consegnati alla fine del giugno scorso e completano il rinnovo della flotta regionale di autoveicoli allestiti per le operazioni di antincendio boschivo. "Oltre alla dotazione di mezzi speciali muniti di attrezzature antincendio" ha spiegato Casinghini "prosegue il rinnovo della Colonna Mobile regionale che prevede anche la fornitura di attrezzature per l'assistenza alla popolazione".



Dopo la consegna dei mezzi, Marsilio ha effettuato una visita all'impianto della TEKNE, l'azienda abruzzese specializzata nella progettazione e allestimento dei veicoli industriali, speciali e militari.