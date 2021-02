L'ASCENSORE CHE NON C'E'.

L’ASCENSORE CHE NON C’È. COSÌ IL SINDACO CASTIGLIONE CONDANNA I CITTADINI DI ORTONA AD ESSERE DI SERIE B.

Siamo al quarto anno di amministrazione Castiglione, ma dell’ASCENSORE nella sede municipale, nemmeno se ne parla più. D’altronde il sindaco, con gli assessori Canosa e Di Bartolomeo, hanno avuto ben altro a cui pensare. Ripetono ogni giorno che hanno realizzato progetti a loro giudizio straordinari, come l’aver tolto di mezzo in via Marina una vecchia cabina elettrica per far posto a una rotonda, aver acquistato un drone per affidarlo ai vigili urbani, straordinario mezzo di controllo sulla città, per non dire del rifacimento di piazza Eroi Canadesi - realizzata, però, in difformità dal progetto iniziale suscitando il risentimento di chi aveva in mente, aveva approvato e pagato per un’opera diversa.

Castiglione e assessori sono fatti così: dicono una cosa magniloquente in pubblico ma ne fanno un’altra in sordina, confidando che nessuno faccia caso alle loro promesse. Stando alle dichiarazioni sui giornali sindaco e assessori raccontano di una città straricca, che abbonda di tutto, con maestose opere pubbliche, ma tutte da fare a costi esorbitanti. A chi obietta che la realtà è molto diversa, Castiglione si arrabbia e allora “tuona” ad alta voce.

Sull’ascensore non fatto, ho proposto la mia interrogazione al sindaco che allego. Così come per le altre, Castiglione non ritiene di rispondere, dimenticando che è tenuto per legge.

L’ascensore non fatto doveva essere un punto di orgoglio per una delle tante amministrazione comunali che si sono susseguite. Una struttura che avrebbe spazzato una odiosa, incivile e illegale DISCRIMINAZIONE tra cittadini. L’assessore Canosa e il sindaco Castiglione però, i cittadini lo sanno, pensano solo alla grande così annunciano compiaciuti la funicolare, per nascondere l’abbandono in cui versa il litorale ortonese.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALEORTONA

