UN'AMMINISTRAZIONE CHE FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI - AUTOCISTERNE AL RICCIO COME IN TEMPO DI GUERRA

L’ACQUA CHE NON ARRIVA E IL SINDACO CHE È ACQUIESCENTE CON LA SASI

Ogni giorno le cronache locali nello sforzo di far apparire il sindaco o “soddisfatto” o “arrabbiato” elencano che “plaude”, “sbotta” o “tuona”, in un girotondo di parole inutili, mentre si fa finta di nulla dei veri problemi che patiscono i cittadini.

Prendiamo ad esempio L’ACQUA, le famiglie pagano le bollette per averla dai rubinetti e per essere depurata.

Ad Ortona accade che il sindaco Castiglione fa l’amicone della Sasi per ottenere poi disservizi.



Lo scorso anno, ho denunciato uno scarico che dalla zona di Fonte Grande finisce per defluire dal Peticcio in mare.

Si tenne un incontro in Consiglio Comunale, contestai il presidente Sasi, Gianfranco Basterebbe, chiedendo quanti dei 12 milioni di investimenti e lavori sulle linee, vantati dal Presidente erano stati spesi per Ortona senza ottenere risposta. Ortona non ha avuto nulla ed i risultati si vedono.

Castiglione in quella occasione si schierò con la Sasi, bontà sua e ora fa finta di nulla e sull’acqua che non arriva o arriva a singhiozzo ad Ortona e a Lido Riccio il sindaco non “sbotta” e non “tuona”. Così come i suoi scudieri pronti sempre a fare gli schiamazzi ma mai a entrare negli argomenti per rispondere alle domande concrete. Ci girolonzano attorno sperando che i cittadini presi dai propri impegni si accontentino di un primo cittadino che a giorni alterni “plaude”, “sbotta” e “tuona”. Senza intervenire per risolvere la crisi idrica che ogni estate si ripropone.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA