L’Autore Bruno De Stephanis e il suo noir Temperatura

Bruno De Stephanis, attore e regista ieri era presente alla libreria Moderna di Ortona per il firma copie. Il libro Temperatura suo ultimo noir edito con la casa editrice Temperatura Edizioni, doveva essere presentato il 26 marzo alla sala Eden, ma causa Covid l’evento è stato spostato a data ancora da destinarsi.

Tuttavia l’amore per la propria città e il desiderio di tornarci dopo 60 anni di assenza ha fatto sì che ieri, grazie anche all’amicizia con Micaela la titolare della libreria Moderna di Ortona, si svolgesse presso la stessa il firma copie. Due ore dove l’autore ha avuto il piacere di incontrare lettori che si sono mostrati entusiasti e divertiti di farsi non solo autografare le copie del libro ma anche di farsi immortalare con l’autore stesso.

La mia terra, l’Abruzzo dichiara Bruno De Stephanis: "Mi regala sempre grandi emozioni e soddisfazioni. È accaduto nel 1996 quando presentai il mio primo lungometraggio La Donna Orientale a Pescara, che fu un successo di critica e pubblico e che venne riconosciuto come miglior soggetto al festival di Pescara stesso e oggi quando mi sono trovato di fronte tante persone che erano venute a complimentarsi con me per il mio ultimo noir. Ringrazio tutti i miei concittadini e un grazie speciale va a Micaela che ha organizzato questa iniziativa".