ANZICHE' DIMINUIRE LE TASSE PER LA CRISI IL SINDACO LI AUMENTA PER TUTTO IL 2020

Sono tre mesi che sindaco, assessori e i suoi spensierati consiglieri sono spariti. Finiti nel nulla di tante chiacchiere ma di zero fatti.

L’economia Nazionale - come annunciano Associazioni di categoria, sindacati e conferma Bankitalia - subirà un crollo drammatico, secondo la stima di Confindustria, con milioni di disoccupati. Unico argine sarà RIDURRE le TASSE e creare FONDI PUBBLICI a sostegno di IMPRESE e FAMIGLIE.

Ad Ortona nel 2019 il sindaco Castiglione in periodo di vacche grassissime e spese a tutto gas, ha gestito 57 milioni di euro. Una cifra enorme.

Per il 2020 invece in periodo di vacche magrissime, ha aumentato le tasse portandole da 12 milioni a 12 milioni e 350 mila euro pensando di poter spendere ancora e spalmare poi i costi sulla città. Ma così non sarà. Tra tanti silenzi c’è una novità che non è piaciuta al sindaco Castiglione.

Il fatto nuovo è arrivato, con la RELAZIONE dei REVISORI dei CONTI che chiede spiegazioni di fatture, di soldi, di somme che non ridanno, di ricevute e spese a dire poco dubbie. Insomma uno stop al metodo Castiglione e del suo Comitato Feste, a cui ha dato in gestione 215 mila euro dei soldi dei cittadini. Sindaco, assessori e consiglieri invece di studiarsi la relazione, capire e soprattutto indagare, in queste ore parlano di “cattiverie”, di “macchina del fango”, di “manfrine”. Insomma fanno finta di nulla, sproloquiando fesserie pacchiane e surreali, come se la relazione non li riguardasse. Ma quelle carte invece parlano chiaro, vedremo in futuro e in altre sedi cosa hanno da raccontare.

Intanto Ortona aspetta che i rendiconti vengano PUBBLICATI sul sito del Comune in ossequio alla TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.

Quindi, riepilogando, zero iniziative per cercare di parare il terribile colpo che si abbatterà sui cittadini di Ortona e niente da spiegare sui conti da chiarire. Eppure è semplice. Sintetizziamo:

1. Aver perso ormai tre mesi senza creare un fondo a difesa di imprese e famiglie è un gravissimo fatto a danno di tutta la città.

2. I Revisori dei Conti sono pagati dai cittadini per fare controlli, se le cifre non ridanno hanno l’obbligo di scrivere, chiedere nuovi documenti e denunciare le incongruenze.

3. La macchina del fango è quella di cui il sindaco sta coprendo la città con la sua incapacità e sottomissione ai suoi assessori che alla fine lo scaricheranno per l’appunto nel fango.

4. Il 2020 sarà un anno di grandi preoccupazioni e di questo sindaco e assessori preferiscono fare finta di nulla.

Sbagliano!

Pubblico un estratto della relazione dei Revisori in attesa che sul sito del Comune, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, vengano pubblicati i rendiconti con la relazione completa dei Revisori

