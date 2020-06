Basta chiacchiere e annunci dal centrodestra regionale sul porto di Ortona.

Apprendiamo da una nota stampa il lavoro che l’assessore Mauro Febbo sta portando avanti nel corso del suo mandato; spiace però constatare che si tratti soltanto di gestione ( anche in maniera piuttosto lenta ) dei fondi Masterplan voluti e portati sul porto Ortonese dall’allora amministrazione regionale D’Alfonso ; ovvero 50 milioni per l’infrastruttura portuale e 15 per la viabilità .

Aspettiamo invece che questa giunta porti dei NUOVI finanziamenti per lo scalo Ortonese , piuttosto che continuare a intestarsi al petto medaglie non proprie, ricordando che in più di un anno zero risorse sono arrivate dall’ente .

Come sempre continuiamo ad essere dalla parte dei portatori d’interesse che quotidianamente investono e danno lavoro a centinaia di famiglie che gravitano sull’unico porto regionale abruzzese; siamo e saremo dalla parte di chi INVESTE qui e non tolleriamo false e improprie ACCUSE a chi quotidianamente si prodiga per l’interesse dell’economia locale .

È finito il tempo delle chiacchiere , è il momento di NUOVI investimenti SERI E UTILI oltre alla realizzazione di MILIONI di euro opere volute e finanziate dall’amministrazione Luciano D’Alfonso.