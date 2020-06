L'OSPEDALE DI ORTONA NECESSITA DI UN NUOVO ECOCARDIOGRAFO

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Un guasto, che da alcuni mesi ha messo fuori uso l'unico Ecocardiografo presente nell'Ospedale di Ortona, non può essere tollerato oltre, perché non garantisce la diagnostica a tanti pazienti che ne avrebbero bisogno, comprese le donne affette da tumore al seno ed i pazienti oncologici in trattamento chemioterapico.

Di questo serio problema mi sono fatto portavoce con la Presidenza della Giunta regionale, affinché venga sensibilizzata la Direzione dell'Azienda sanitaria e trovate le risorse necessarie all'acquisto di un nuovo apparecchio. Ho ricevuto pieno sostegno alla richiesta, e l'impegno a dare una risposta concreta in tempi brevissimi ai tanti utenti che hanno il "Bernabeo" come punto di riferimento.

Sono fiducioso, presto potremo dare l'annuncio del nuovo apparecchio in arrivo.

Dott. Franco Vanni