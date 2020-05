SOLO INSINUAZIONI E DICHIARAZIONI DIFFAMANTI

« I deliri del consigliere comunale Angelo Di Nardo sono il risultato del più meschino e becero attacco politico a istituzioni e cittadini frutto di una pulsante voglia di protagonismo dopo tre anni di inesistenza come consigliere comunale in questa città», commentano i capigruppo Saul Montebruno della lista civica “Il Comune delle Idee" e Antonio Sorgetti di Cittadini consapevoli.



«La lettura fatta dal consigliere sulla relazione dei revisori dei conti a riguardo della gestione dei fondi delle manifestazioni 2019, dimostra per l’ennesima volta la totale ignoranza degli argomenti trattati.

Il “trasparente” Consigliere vorrebbe insinuare un utilizzo improprio di fondi da parte del Sindaco e amministratori che sono stati invece gestiti e rendicontati, come è stato sempre fatto, da parte del Comitato Manifestazioni Ortonesi. Ricordiamo al consigliere che da anni il Comune di Ortona, a prescindere dalla composizione delle sue giunte utilizza il CMO quale suo braccio operativo, e non semplice associazione a cui elargire contributi, per la realizzazione delle manifestazioni. Identica procedura è stata utilizzata dallo stesso Commissario Prefettizio nel 2017 per l’organizzazione del Perdono. Si suggerisce al distratto consigliere di consultare la delibera n.34 del 16/05/2017.



Confondere ad arte “aperitivi, festicciole e pranzi” con ristori frugali per gruppi di sbandieratori e musici del Perdono, o con eventi di rilievo nazionale che hanno riacceso l’attenzione culturale e turistica sulla città, è proprio di chi si dimostra assente dalla vita sociale delle città oltreché da quella politica e non si è mai confrontato con l’organizzazione di manifestazioni e di tutto ciò che comporta.



L’aspetto più grave delle farneticazioni del Consigliere è affermare che vi è stata “gestione del denaro pubblico senza rendicontazione”, dichiarazione contraddetta da tutta la documentazione puntualmente presentata dal CMO agli uffici comunali e con i chiarimenti dati dallo stesso dirigente comunale a cui spetta il controllo dei conti e l’erogazione dei fondi previsti nel bilancio.



Prima di chiedere le dimissioni del Sindaco Leo Castiglione il consigliere Di Nardo dovrebbe iniziare ad impegnare il suo tempo per gli interessi della collettività anziché prodigarsi a difendere interessi “familiari” di amici a lui vicino e lasciarsi andare in dichiarazioni offensive e diffamanti».

C.s. Saul Montebruno - lista civica “Il Comune delle Idee"

e Antonio Sorgetti - lista civica “ Cittadini consapevoli”