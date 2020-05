CONTI CELATI MA ALLA FINE OBBLIGATORIAMENTE SVELATI

CONTI SVELATI: LA LEZIONE DEI REVISORI E LE BACCHETTATE AL SINDACO

Tanto sollecitata, la relazione dei Revisori dei conti, su 12 mesi di feste “per rilanciare il turismo” - spese volute dal sindaco Castiglione, dall’assessore Canosa per la cifra di 295.832,34 euro - ecco il verdetto è ora planato sul tavolo del sindaco, su quello degli assessori, del presidente del consiglio comunale e di tutti i consiglieri. Una relazione minuziosa, che bisogna sapere leggere attentamente per capire e apprezzare il distillato di cifre, di quelle che ci sono e di quelle che non ci sono.

Una relazione che racconta di approssimazioni, di ricevute incerte o mancanti, di un balletto di carte di conti che traballano e non ridanno. Rimborsi, spese fiscalmente improponibili, senza preventivi di spesa e documentazione ulteriore che supporti la scelta. Violazione del Regolamento per la compartecipazione finanziaria alle iniziative e alle attività culturali. Una cascata di cifre su cui sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza - ma anche funzionari comunali e alcuni consiglieri di minoranza che fanno finta di non capire la gravità della situazione - possono ora agevolmente prendere nota e riflettere.

I Revisori hanno acquisito con fatica la documentazione che uffici finanziari e sindaco hanno consegnato non certo prontamente. Anzi, lo ricordo per scrupolo, ho per mesi sollecitato riscontri e documenti (la prima interrogazione risale al marzo 2019), richieste di cui il sindaco si è disinteressato, mentre l’assessore Canosa ha preferito parlare di “cattiverie” come se la rendicontazione di centinaia di migliaia di euro dei cittadini fosse un fastidio e “un’azione denigratoria”.

Vedremo ora dove gli ulteriori riscontri porteranno. La strada di nuovi e più attenti accertamenti è nota ma vale la pena ricordarla, semmai non fosse tenuta a mente. Art. 165, comma 7, del Regolamento di Contabilità: “L’organo di revisione ha l’obbligo di riferire immediatamente al Consiglio le gravi irregolarità riscontrate nella gestione del Comune, nonché di contestuale denuncia qualora queste siano suscettive di configurare ipotesi di responsabilità degli operatori, agli organi titolari delle relative azioni giurisdizionali”.

Così ai cittadini che pretendono chiarezza sui conti che al Comune di Ortona da anni non ridanno - tanto poi i bilanci in rosso vengono coperti con nuove tasse e bollette più salate - e sul sollevato DUBBIO dei Revisori dei Conti, la loro relazione, la corrispondenza con me intercorsa e altri appunti interesseranno la Corte dei Conti, l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), senza trascurare la Procura della Repubblica che è già in possesso dei documenti contabili da esaminare.

Finisce qui almeno la prima parte del balletto di cifre, di fatture, di ricevute, di conti che traballano o che grossolanamente non ridanno. Per la seconda parte, si auspica una maggiore trasparenza e chiarezza.

PEPPENO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA

#Ortona #Rendiconto #ComitatoManifestazioniOrtonesi #ContiSvelati #RevisoriDeiConti #CorteDeiConti