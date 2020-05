Il gruppo Ontex, presente in Italia con Serenity, investe sulla sicurezza dei propri collaboratori.

Il Gruppo Ontex, leader internazionale nei prodotti per la cura della persona, investe sulla sicurezza dei propri collaboratori e avvia la produzione in house di 80 milioni di mascherine chirurgiche IIR. La sede italiana è nota con il nome Serenity, dal nome di uno dei più importanti marchi del gruppo per quanto riguarda gli ausili assorbenti.

Le mascherine saranno di tipo IIR, ovvero a quattro strati e in grado di proteggere anche dagli schizzi.

Con questo investimento il Gruppo Ontex si rende pienamente indipendente da produttori terzi di mascherine, consentendogli di gestire in totale autonomia la sicurezza dei propri collaboratori, un aspetto da sempre considerato centrale dall'azienda.

"Si tratta di un gesto di attenzione verso i nostri collaboratori ai quali la fornitura di mascherine, presidio indispensabile per poter operare in sicurezza - ha dichiarato l'Ing. Francesco Lo Piccolo, Amministratore Delegato di Serenity & VP Ontex Healthcare South Europe – continuerà ad essere garantita svincolandoci però completamente dalla necessità di acquistarle presso produttori terzi, il cui approvvigionamento può risultare difficoltoso in momenti di emergenza, come abbiamo visto negli ultimi mesi. Si tratta anche di un modo concreto con il quale desideriamo esprimere la gratitudine ai nostri collaboratori - ha dichiarato l'Ing. Francesco Lo Piccolo

– per aver sempre garantito la produzione di ausili assorbenti alle strutture sanitarie italiane, anche nei momenti più drammatici della crisi da Covid".

La produzione di mascherine, come detto destinata a soddisfare le esigenze dei collaboratori del Gruppo, sarà centralizzata nello stabilimento Ontex di Eeklo in Belgio e partirà entro settembre. Si prevede a breve l'installazione delle linee produttive, mentre il personale ha già iniziato la formazione. Si tratta di un impegno di lungo periodo che beneficerà delle conoscenze del gruppo Ontex, uno dei leader mondiali nella produzione nella lavorazione di tessuti, ausili assorbenti e filtranti e dispositivi per la protezione e cura della persona.

Serenity è parte del Gruppo Internazionale Ontex, nato nel 1979 e con sede centrale a Bruxelles.

Il Gruppo commercializza i propri prodotti in oltre 110 Paesi con più di 30 marchi. Ontex ha 18 siti produttivi, 9 centri R&D e oltre 10.000 dipendenti nel mondo, di 50 nazionalità