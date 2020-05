ALLA CITTA' ANCORA NULLA MA I LORO AUMENTI GIA' INTASCATI

ALLA CITTÀ NULLA, MA GLI AUMENTI DI STIPENDIO SINDACO E GIUNTA LI HANNO GIÀ INTASCATI A MAGGIO. Che fretta c’era ...,

I fatti:

1. È il secondo Consiglio comunale che si fa in via d’urgenza solo grazie a tre consiglieri di opposizione: Simonetta Schiazza , Peppino Polidori e Angelo Di Nardo.

2. Dal 4 aprile invochiamo tagli al bilancio per trovare 200 mila euro da dare come sostegno alle famiglie e alle imprese, come incentivo per superare l’emergenza.

3. Finora ogni nostra proposta di recupero delle somme in bilancio: 80 mila dagli aumenti degli stipendi - oneri per organi istituzionali - 60 mila dalle feste e 60 mila da altre voci è stata bocciata con ironie e battute varie.

4. Siamo a fine maggio il sindaco e la giunta non sono riusciti a dare nemmeno tutti i soldi dello Stato - 161 mila euro dello Stato non di Castiglione e soci - alle persone che ne avevano necessità.

5. Delle manovre economiche strombazzate dal sindaco a sostegno dell’economia e del commercio di Ortona non si è visto nulla. Se poi qualche commerciante li ha visti alzi la mano.

6. Tra le tante chiacchiere di Castiglione e dell’assessore Canosa che straparlano senza mai dire nulla di chiaro e concreto, con ATTI del COMUNE - le VERE decisioni che contano si prendono con delibere - ma Attenzione Attenzione una cosa in questi giorni l’hanno fatta: gli 80 mila euro di aumenti del loro stipendio 2020 (la voce di bilancio: organi istituzionali) li hanno intascati, tant’è che non sono più disponibili per la variazione al bilancio in favore dei cittadini (si veda il parere allegato) già a maggio per timore che qualcuno magari approvasse la nostra proposta di bloccarli almeno per quest’anno. Quindi, per le loro tasche decisioni rapidissime, la città, invece, può attendere. Tanto che importa.

7. Il Consiglio comunale di oggi è stato per l’ennesima volta convocato d’urgenza solo con le firme di tre consiglieri e non dal sindaco e dalla sua giunta. Basterebbe già questo per capire - o almeno chi vuol capire - a che punto di distacco, indifferenza, disimpegno questa amministrazione è nei confronti di Ortona. Sindaco e assessori pensano di essere - sulle spalle dei cittadini - benestanti e contenti nel loro piccolo feudo.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONASTIPENDI SINDA E GIUNTA ORTONA



