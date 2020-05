Si è spento all’età di 98 anni Armando Di Deo

« Nato il 23 novembre del 1921 Ha svolto il servizio di Carabiniere e insignito con croce di guerra.

Atleta velocista medagliato da allievo Carabiniere.

Commerciante pioniere vincente per oltre venti anni; apri il primo negozio a Villa Deo.

Capo archivista al provveditorato agli studi per quindici anni nel direttivo sindacale SPI CGIL per svariati anni.

Invalido di guerra “ sbrigaffacende “ per terzi per una vita intera, fisicamente bionico e extraterrestre nella conduzione della vita sempre incrollabilmente combattente fino alla morte »