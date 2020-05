I CITTADINI SERI ED ONESTI DI ORTONA VANNO TUTELATI CON LA LEGALITA'

Chi crede di potermi fermare con osservazioni sempre fuori luogo da ciò che metto in evidenza con documenti e riscontri si sbaglia.

Il mio ruolo di Consigliere di opposizione prevede anche quello di controllare, verificare e denunciare ciò che ritengo dubbio, illegale e fuori controllo.

Se sindaco e assessori lo scorso anno hanno amministrato 57.572.492,57 di euro di fondi pubblici, ci deve essere anche chi controlla.

Un ruolo istituzionale per garantire il corretto funzionamento degli organi comunali. Un compito da svolgere con maggior impegno e competenza laddove i conti del Comune, sono in sofferenza e ai cittadini viene chiesto ogni anno di pagare di più.

Anche per il 2020 sindaco e giunta hanno previsto un prelievo di ben 12.325.500,00 euro per tasse e imposte. Senza nemmeno rendicontare molte delle spese dello scorso anno.

In merito alle “lettere aperte” e altri inutili attacchi a vanvera, vorrei far presente al “Direttore artistico, maestro Paolo Angelucci”, che in una lettera aperta indirizzata a me - che nemmeno ha avuto la sensibilità e l’educazione di inviarmi - parla a nome della “Orchestra Sinfonica Teatro Tosti” e pensa di fare effetto, rendendo la missiva interminabile, dove elenca concerti, iniziative, manifestazioni. Ma sarà così? Oppure il maestro Angelucci, nella sua lettera confonde e sovrappone una associazione con un’altra?

Perché le iniziative da Lui elencate sono quelle dell’ “Orchestra I Giovani Accademici” e non dell’ “Orchestra Sinfonica Teatro Tosti”.

Anzi sono io che chiedo al maestro Paolo Angelucci: esiste e dove è l’atto costitutivo della Orchestra Sinfonica Teatro Tosti? E, inoltre, perché il Comune le concede un beneficio economico di 10 mila euro? A che titolo? E come può programmare un’attività con 10.000,00 euro stanziati solo per un anno e nulla per gli altri due.



Per questo di fronte alla emergenza della città e di una parte della popolazione, ho preferito, in Consiglio comunale, chiedere di spostare alcune spese dubbie, per la situazione di grave crisi di famiglie e imprese.

Il sindaco, i suoi assessori e maggioranza hanno rigettato le mie proposte. Vedremo cosa faranno in futuro.

Ma io non devo certo dare conto delle mie decisioni e indicazioni fatte in Consiglio ai beneficiari (in palese conflitto d’interessi) delle generose elargizioni che il sindaco e la giunta hanno previsto in bilancio.



Tra i compiti della opposizione c’è quello di controllo. Cosa che faccio a tutela dei cittadini Ortonesi che si impegnano, fanno sacrifici, sono responsabili e onesti. Il maestro Angelucci, infine, ci spieghi a cosa sono serviti i contributi e rimborsi spesa di € 10.400,00 pagati dal Comitato Manifestazioni Ortonesi nel 2019 e rimborsati dalle casse del Comune e ci dica di questi importi, quanti sono andati ai Giovani Accademici.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA CS

