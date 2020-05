La consegna delle chiavi – I commercianti di Ortona consegnano le chiavi delle loro attività al sindaco

Al tempo del coronavirus il corteo della dama delle chiavi ha avuto un versione inedita.

Il corso di Ortona, lunedi 4 maggio 2020, ha visto passare un corteo insolito; tra due ali di commercianti, giustamente distanziati e rigorosamente con la mascherina, come da dpcm prescritto, la dama delle chiavi , preceduta dai tamburi , è passata ed ha raccolto le chiavi consegnatele dai titolari delle attività ortonesi ancora chiuse a causa della pandemia.

La manifestazione ha voluto evidenziare la grave situazione in cui si è venuto a trovare il commercio ortonese.

In piazza , davanti al municipio Franco Musa, a nome dei commercianti, ha preso la parola per illustrare la situazione al sindaco di Ortona Leo Castiglione ed all’assessore al commercio Cristiana Canosa .

“ Ci sentiamo abbandonati – ha sottolineato Franco Musa

prima di consegnare le chiavi al sindaco - siamo pronti a ripartire , vogliamo lavorare " – poi, visibilmente commosso, e “ con il cuore in mano “ rivolto al primo cittadino “ faccia uso di queste chiavi per andare nei tavoli istituzionali “ chiedendo di “ risollevare le speranze “ delle tante partite iva di Ortona.

“ Parlo la vostra lingua , sono una di voi – ha detto l’assessore Canosa

ricordando che tra i commercianti c’è anche sua madre di 78 anni “ una delle più anziane commercianti di Ortona .

Sottolineando il valore e “ l’umanita “ del commercio locale, rivolgendosi ai presenti in piazza, l’assessore ha lanciato il suo invito “ non disuniamoci perché siamo come una grande fabbrica “ che “si chiama Ortona“

Nel prendere in consegna le chiavi il sindaco Castiglione

ha puntualizzato “ la ripartenza passa attraverso i nostri comportamenti” e nello specifico “ le attività commerciali di Ortona possono ripartire se gli Ortonesi andranno in queste attività “ ed ha ricordato quanto è stato fatto nell’ultima variazione del bilancio comunale : “ rimborso per due dodicesimi della Tari e l’abolizione, per il 2020, della Tosap “

A concludere la manifestazione il pensiero di Musa rivolto “ a chi è morto per il lavoro “ e la sua considerazione finale “ non si deve morire di lavoro, ma non si deve morire anche senza lavoro “