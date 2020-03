SI DECIDANO LE PRIORITA '

SI DECIDANO LE PRIORITÀ

I cittadini di Ortona e quelli di Caldari in particolare sono così responsabili da capire come i proclami, le scelte improvvisate e raccontate alla rinfusa creino danni e incertezze. Purtroppo oggi troppo tempo è passato a causa della vaghezza degli annunci mentre i fatti reali imponevano misure tempestive e serie. Ora bisogna solo concentrarsi su ciò che è possibile fare per arginare i contagi. La prima cosa in questa emergenza è dare ordine alle priorità, la prima è salvaguardare i malati e chi deve prendersi cura di loro. Se i tamponi devono essere fatti, allora bisogna iniziare da chi ha sintomi, i loro familiari e a tutto il personale sanitario dell’Ospedale. Perché oggi è proprio in questo luogo di cura che è in atto la battaglia più difficile per tutti. Dire che tutta la città deve avere il tampone è condiviso da tutti ma inutile. Non ci sarà accordato.

Altra priorità è convocare un Consiglio Comunale su questa emergenza e non rincorrere ipotesi dettate da politici esterni alla città in cerca di visibilità. Un Comune forte prende decisioni forti nell’interesse dei suoi cittadini. Di tempo ne abbiamo perso abbastanza, oggi non possiamo più permettercelo. Si facciano meno proclami e si decidano le priorità. Non vedo altre alternative.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA CS

