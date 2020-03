L 'associazione Passio Christi è al lavoro per organizzare la diretta streaming e web delle Tre ore d'agonia e dell'Adorazione della croce

L 'associazione Passio Christi, che organizza da anni la processione del Venerdì Santo, sta lavorando per garantire alla cittadinanza il mantenimento della tradizione del rito del Venerdì Santo nel pieno rispetto del decreto governativo in vigore per consentire, in tutta sicurezza, la preghiera in un momento così difficile e delicato per tutta la popolazione.

L' associazione, in particolare, è al lavoro per organizzare la diretta streaming e web delle Tre ore d'agonia e dell'Adorazione della croce che si terranno senza popolo. Verranno inoltre esposti nella chiesa di Santa Maria delle grazie, se i decreti lo consentiranno, i simulacri del Cristo e della Madonna assieme ai talami per consentire un momento di preghiera individuale.