Come il comune di Ortona aiuta le imprese private, il caso dei costi della pista di ghiaccio

Realizzazione pedana, posa cavi e ombreggio, il tutto 6 mila euro che il Comune di Ortona ha pagato per la società privata che in piazza San Tommaso ha realizzato la pista di pattinaggio su ghiaccio.

Per quale motivo e per cosa il sindaco Castiglione e la sua giunta comunale abbiano pagato per una impresa un’opera non certo pubblica ma privata con ricavi privati è un altro mistero.

A questo punto qualsiasi iniziativa privata può avere qualche migliaia di euro dalle casse pubbliche? È la domanda che va rivolta al Sindaco. Forse ci sarà un modulo da riempire o chissà servirà solo essere simpatici o amici di sindaco e assessori? Oppure il Comune è talvolta di manica larga? Ora se questo è il metodo c’è da ricordare a Castiglione che la trasparenza e l’imparzialità amministrativa sono principi costituzionali. Non una sua discrezione pericolosa quanto dubbia.

Quindi attendo ancora una volta con la città risposte chiare e documentate. Infine per chi volesse controllare la grande pedana di legno che era la base della pista di ghiaccio, ora è stata ammucchiata nei depositi municipali sotto il mercato coperto.

Davvero c’è da essere curiosi sul perché il comune l’abbia acquistata. Sarebbe bello saperlo. Attendiamo.

POLIDORI PEPPINO CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA CS

#Ortona #AiutiImpresePrivate #PistaSuGhiaccio #Sindaco #Silenzio