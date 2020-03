Paolo Ruffini show al Teatro Tosti di Ortona: festeggia l’8 marzo a Teatro

Festeggia l’ 8 marzo a teatro con l’esilarante spettacolo “Paolo Ruffini show” : l’appuntamento è per domenica, 8 marzo, alle 20.45 al Teatro Tosti di Ortona. Sarà possibile, inoltre, fare l’aperitivo a teatro prima dello spettacolo a partire dalle ore 20.

Lo spettacolo rientra nel cartellone allestito dalla Compagnia dell'alba per la stagione 2019/2020.

«Una ricetta che unisce il cult al contemporaneo, uno spettacolo della comicità classica, ma continuamente irripetibile. Uno spettacolo che non può rimanere fedele alle righe di un copione perché l'improvvisazione prende il sopravvento. Un happening comico coinvolgente e tutto da vivere per percepire l'atmosfera gioiosa e leggera di partecipazione. Infatti si parte dal pubblico, dall'umore che c'è in sala, e si sviluppa un varietà dalla comicità esilarante, che lascia però spazio a momenti di riflessione». E’ questo lo show portato in scena nei teatri italiani da Paolo Ruffini attore cinematografico e teatrale, conduttore televisivo, regista e autore che definisce il “teatro un’urgenza”. Questo grande one man show è un'occasione di incontro, di divertimento come in una serata tra amici, perché il teatro vuole essere un luogo in cui ci si possa riconoscere, con cui avere confidenza e sentirsi a casa.

Si parlerà di cinema e di relazioni, ripercorrendo le dinamiche delle generazioni anni ’90 quelle che non avevano gli smartphone ma usavano le cabine telefoniche a gettoni quando non si era ancora “social”, ma forse si era molto più “sociali”. Non mancheranno delle sorprese con frammenti di doppiaggi in vernacolo e gag che nasceranno giocando con la platea. Il tutto accompagnato da intermezzi musicali del maestro Claudia Campolongo al pianoforte. Lo spettacolo è prodotto da Non c’è problema srl ed è distribuito da Francesco Di Tullio per Aladin srl.

Info e prenotazioni allo 085/4212125. Biglietti al botteghino del Teatro Tosti aperto mercoledì e venerdì 18.00/20.00 - giovedì e sabato 10.30/13.00.

Apertura anche domenica due ore prima dello spettacolo.

Acquisti on line: https://www.ciaotickets.com/biglietti/paolo-ruffini-show.

Per prenotare l’ APERìTOSTI, si può chiamare il numero 085/4212125.