Anche quest'anno, in occasione della Festa della Donna, il Centro Antiviolenza "Non Sei Sola": organizza due eventi:

Il primo evento l’8 Marzo, il CAV ha deciso di rispondere all’invito a collaborare per la realizzazione di un salotto culturale, rivolto da Casale 905, un resort caratteristico, situato nei pressi di Crecchio, immerso nel verde, che ha tenuto fortemente alla concretizzazione dell’evento, con l’intento di devolvere parte degli introiti della serata al Centro, per contribuire a sostenere alcune delle attività condotte da “Non Sei Sola”.

Sarà un pomeriggio contrassegnato da riflessioni intense dedicate alla donna ma allo stesso tempo “leggero” perchè destinato alla promozione di messaggi positivi..ci saranno, a tal proposito, oltre all’èquipe di “Non Sei Sola”, ospiti importanti a cominciare dalla missionaria Suor Patrizia Di Clemente, di origini ortonesi, che condividerà la sua testimonianza di costante impegno per il sostegno alle donne vulnerabili, condotto in Zambia (ma non solo) nei centri di accoglienza dedicati alle stesse, la cui programmazione/progettazione è stata curata da lei e dalle sue collaboratrici, assieme ai progetti di prevenzione del disagio e delle altre forme di fragilità per continuare con l’attrice-regista teatrale ortonese Lorenza Sorino che regalerà al pubblico delle perfomances inedite e promuoverà progetti prossimi che la vedranno sotto la duplice veste di regista ed attrice, appunto. La serata sarà allietata dall’intrattenimento musicale a cura del giovane cantautore ortonese Lorenzo Di Deo.

Il secondo evento il 9 Marzo. la location cambierà perchè “Non Sei Sola” sarà ospite presso il salone parrocchiale di Fontegrande-Ortona, grazie alla disponibilità e sensibilità del padrone di casa, il parroco Don Jean Bosco Kasereka ed incontrerà rappresentanti dei vari gruppi parrocchiali e diocesani oltre a tutti coloro che, liberamente, decideranno di partecipare: l’ingresso, infatti, sarà libero ed aperto a tutti.

Sarà anche questa occasione per coinvolgere, informare e responsabilizzare sull’importante azione di sostegno alle donne svolta dai Centri Antiviolenza e, in particolare, da “Non Sei Sola”, nel contesto di Ortona.

È prevista anche la partecipazione dell’Arcivescovo di Lanciano-Ortona, Sua Eccellenza Emidio Cipollone e replicheranno i loro interventi anche Suor Patrizia Di Clemente e l’artista Lorenza Sorino.

Occasioni formative, entrambe, pensate per la collettività, in un’ottica di scardinamento degli stereotipi di genere che deve interessare tutti, senza escludere nessuno, proprio per (ri-)costruire una cultura della persona votata al rispetto.

c.s.