COMUNICATO STAMPA PD DI ORTONA

Comunicato stampa PD Ortona



Il partito democratico di Ortona con il suo Commissario e i vice, sono a lavoro per rilanciare l’azione politica del partito sul territorio. L’appuntamento delle prossime amministrative resta un obiettivo di cruciale importanza per il nostro partito, ma in ordine di priorità, il lavoro che si sta svolgendo in questi giorni è improntato sulla riorganizzazione del partito stesso. Alla luce di questo, la volontà del nostro Commissario è quella di creare un coordinamento locale che possa governare il partito in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.



Angelo Radica, nella veste di Commissario, a tal proposito sta dando un impulso forte e deciso < mi sono insediato da circa dieci giorni, il lavoro da fare è tanto ma di certo non mi spaventa. La città deve affrontare problematiche importanti, e il PD ha il dovere di farsi carico di queste problematiche per conto dei cittadini di Ortona. Vogliamo dare uno slancio importante alla nostra azione politica, lanciando un messaggio forte, inclusivo e di apertura. Il PD deve tornare a dialogare con i cittadini e con i propri elettori, lasciandoci alle spalle un periodo di incertezza che lo ha contraddistinto. In tal senso mi preme rimarcare come sin dai primi giorni dopo il mio insediamento, ho constatato un nuovo clima di maggiore serenità intorno al nostro partito, con messaggi positivi da svariati cittadini ed incitamenti a lavorare duro per il bene della città. Il PD di Ortona deve essere un partito aperto a tutti, un partito vicino al popolo, solo così riusciremo a riconquistare la fiducia dei nostri elettori ed il consenso a cui il PD deve aspirare senza se e senza ma; il tempo delle “mezze misure” non ha portato nulla di buono per la città, dobbiamo riassumere il ruolo centrale che al PD compente nell’alveo del Centro Sinistra Ortonese >.



Il PD di Ortona si presenterà in una veste rinnovata e pronta per le prossime tappe elettorali che ci vedono già protagonisti sul tavolo del centro sinistra “patto per Ortona”, fortemente voluto dal nostro segretario regionale Daniele Marinelli. La politica per Ortona al centro del nostro operato, come ribadisce il Vice Commissario Michael Bomba < Il PD ha l’onere di trainare e portare a termine quello che ormai da diverse settimane è un tavolo di concertazione politica, allo scopo di avere una coalizione più ampia possibile, per il Centro Sinistra, nelle prossime amministrative; convergendo insieme ai partiti della coalizione su un programma elettorale serio, credibile, senza voli pindarici propagandistici, e di indicare, insieme alla coalizione, un candidato sindaco che possa essere il capofila della nostra azione politica comune. Torneremo a discutere con in nostri alleati di coalizione molto presto, dandoci tempi certi e serrati >.



Il lavoro che si presenta nei prossimi giorni è di estrema importanza in una doppia veste, se da un lato abbiamo la necessità di rilanciare con forza il lavoro del partito a livello locale, proiettandolo verso il futuro, dall’altra non bisogna sottovalutare l’importanza della scadenza elettorale che incombe, la Vice Commissaria Maria Zannini ritiene < Siamo in un momento dove bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare alacremente; bisogna riorganizzare il partito in modo che abbia una base forte che possa permettere un lavoro duraturo negli anni avvenire, nel contempo occorre guardare alle necessità più prossime; il PD ha il dovere di presentarsi al cospetto della città con una lista rinnovata e competitiva, con persone valide capaci di amministrare una città complessa come Ortona >.

Il Pd di Ortona c’è, e vuole tonare dove le compete da un punto di vista politico ed elettorale. Manterremo costantemente aggiornata la cittadinanza su tutti gli sviluppi che ci saranno, dei vari argomenti citati, nei prossimi giorni.





Ortona, li 02/10/2024​​​​​​​Il Commissario e Vice



​​​​​​​​​Angelo Radica

​​​​​​​​​Michael Bomba

​​​​​​​​​Maria Zannini