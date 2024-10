Altro caso probabile di Dengue in contrada San Donato.: al via la disinfestazione nelle aree pubbliche e private

Con una nota della UOC Servizio igiene epidemiologica e sanità pubblica- Asl 02 Lanciano Vasto Chieti è stato comunicato un probabile terzo caso di Dengue relativo ad un paziente residente a Ortona, in contrada San Donato.



Sulla scorta di quanto è disposto nel "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (Pna) 2020/2025", il Commissario straordinario ha adottato una nuova ordinanza contingibile e urgente per l'attuazione di specifiche misure localizzate, utili a prevenire la trasmissione del virus.



In particolare, è stato ordinato ad Eco.Lan spa di procedere alla disinfestazione per tre giorni consecutivi e per un raggio di almeno 200 metri dal luogo in cui la persona si è infettata, comprendendo sia le aree pubbliche che quelle private (cortili, piazzali, giardini, terrazze).



La disinfestazione avverrà in contrada San Donato nelle notti tra il 2 e 3, tra il 3 e 4 e tra il 4 e 5 ottobre, a partire dalle 21.30 fino alle 00.30.





Essendo il servizio previsto anche nelle pertinenze private, come cortili, piazzali, giardini e terrazze, i residenti sono tenuti a consentire l'accesso agli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione del trattamento.





Nell'ordinanza sono inoltre contenute alcune raccomandazioni rivolte alla popolazione interessata, sui comportamenti da tenere durante e dopo il trattamento.



L'ordinanza è consultabile a questo link:

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 32 del 02/10/2024



