Finanziamento di 3.170.000,00 â‚¬ per le scogliere nella zona nord nel Comune di Ortona e per la protezione della Ciclovia Costa dei Trabocchi in localitÃ  Saraceni, Acquabella e San Donato

Il Consigliere provinciale delegato alla Via Verde dei Trabocchi, Angelo Radica, ha comunicato, in una nota diramata mercoledì 2 ottobre, che la Provincia di Chieti ha ottenuto un finanziamento 3.170.000,00 € a valere sui Fondi per lo sviluppo e la coesione 2021-2027

per la realizzazione di opere strutturali di protezione della Ciclovia Costa dei trabocchi e rispettivamente:



- 2,6 milioni di € per la realizzazione di interventi di riposizionamento, riparazione e riqualificazione delle scogliere nella zona nord nel comune di Ortona;



- 570.000,00 € per la realizzazione di opere di protezione delle ciclovia Costa dei Trabocchi in località Saraceni, Acquabella e San Donato nel comune di Ortona.