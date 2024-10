Ancora un risultato inusuale. Tra Sieco Akea ed ErmGroup finisce 2-1

A distanza di qualche giorno la ErmGroup Altotevere San Giustino ricambia la visita arrivando ad Ortona per un allenamento congiunto tra pari categoria -ma diverso girone-. Un avvio di gara molto equilibrato, entrambe le squadre molto fallose dai nove metri. La prima a tentare la fuga è la Sieco che si porta al break ma lo strappetto è subito ricucito dagli avversari che poi a loro volta trovano il break a metà parziale. Ortona è costretta ad inseguire. Arienti trova il muro del 13-13. Buon momento dei padroni di casa che mettono a segno un parziale di 3-0 e provano a staccare gli avversari. San Giustino però, sotto per due volte, non molla e trova la forza di recuperare il gap fino a colmarlo nel finale. Solo al secondo tentativo, Ortona chiude il parziale.

Altotevere parte forte nel terzo set. La Sieco deve riorganizzarsi. La cavalcata degli ospiti ha però breve durata. Ortona comincia a recuperare punto su punto fino ad arrivare al 21-18. Sembrava fatta ma invece i ragazzi di Coach Denora calano di intensità e il set si allungherà fino ai vantaggi. Vantaggi che poi arrideranno proprio ai padroni di casa. Sul 2-1 le squadre decidono che è meglio fermarsi e così, ancora una volta il punteggio tra le due squadre è bizzarro. Dopo il 2-2 "dell'andata", il ritorno si chiude con un 2-1 che sancisce la seconda vittoria del pre-campionato per la Sieco Akea.

I TRE SET

Subito l'errore di Pinelli al servizio nel PRIMO SET. 0-1. Errore in battuta anche per San Giustino 1-1. Terzo errore su tre dai nove metri per gli ospiti 3-3. Ricostruisce bene la Sieco dopo un lungo batti e ribatti. Il punto lo finalizza Bertoli 7-6. Il primo break è per la Sieco dopo che l'opposto ospite cerca ma non trova le mani di Pasquali a muro 8-6. L'attacco di Pasquali si ferma sul nastro 8-8. Rossato passa tra muro e rete 9-9. Un'invasione Impavida porta gli avversari sul 12-10. Pinelli aggiusta una ricezione un po' lunga di Capitan Marshall e attacca di prima intenzione 12-13. Fuori l'attacco di San Giustino e Ortona di nuovo avanti 13-15. Sul 16-13, San Giustino chiama il suo secondo ed ultimo tempo. Potente Pipe di Marshall che spiazza tutti 14-17. Altotevere rosicchia punti e il vantaggio è ridotto ad uno 18-17. Il muro a tre impavido è invalicabile in questa occasione 17-20. Ancora una volta Ortona frena e la ErmGroup fa 20-19. Bertoli non riesce a chiudere il colpo in pipe 22-22. Passa Arienti per il primo set point 24-23. Ortona ha la possibilità di chiudere ma San Giustino difende bene 24-24. L'opposto ospite non trova la parallela e spedisce fuori la palla decisiva 26-24 per la Sieco Akea. Nel secondo set parte meglio Ortona, che approfitta delle sbavature degli avversari. Durante il corso del set, è invece San Giustino ad approfittare di una ricezione ortonese imprecisa e ribalta il risultato sul 15-16. La ErmGroup si trova a gestire un vantaggio di tre punti quando il set è alle battute finali 22-20. Meglio la ErmGroup anche per quanto riguarda il terzo set. La Sieco va subito sotto, riuscendo a trovare la parità solo una volta superata la metà del parziale. Pinelli aumenta le palle giocate al centro e Pasquali e Arienti macinano gioco. Sprint ortonese nel finale vanificato da un recupero ospite. Dopo i vantaggi ha la meglio

Il SECONDO SET parte con l'ennesimo errore al servizio. Poi Ortona ricostruisce e fa 2-0. Marshall chiude la diagonale 2-4. La Pipe di San Giustino spiazza completamente il muro abruzzese 4-5. Arienti, al centro, la piazza 7-5. Invasione dell'opposto ospite 10-7. Pinelli, con il suo servizio, inganna la ricezione ospite 12-8. Murato Marshall, la palla pizzica l'incrocio delle righe 12-10. Il Capitano Impavido prende subito la sua rivincita trovando il mani-fuori del 13-11. Arienti fermato a muro 13-13. Pinelli ammette il tocco a muro 15-16. Sul 16-17, coach Denora chiama il primo tempo dell'incontro. Ottima combinazione Broccatelli/Pinelli/Pasquali che la schianta a terra dal centro 17-17. Entra Del Vecchio a sostituire Bertoli. Cappelletti fa ace 19-17. Rossato sbaglia il servizio 20-22. Terminato il giro dietro, Bertoli torna in campo: 23-21. Set point per gli ospiti 21-24. Bertoli annulla il primo set-point 22-24. Nulla può la difesa ortonese e si va sul set pari 22-25.

Formazioni invariate nel TERZO SET che parte con un malinteso tra Marshall e Bertoli. Entrambi chiamano la palla finendo per scontrarsi 0-1. Buono il lungo linea dell'opposto ospite 1-3. Funziona bene la fase di ricostruzione di San Giustino. Marshall ha buon gioco sul muro ospite e rosicchia punti: 7-8. Ancora un errore al servizio, stavolta è per gli ospiti 10-11. Pallonetto di Pasquali 12-13. Fuori l'attacco di Santa Croce 13-13. Ortona trova il vantaggio 15-14. L'attacco ospite si spegne sulla rete, per la prima volta Ortona trova il doppio vantaggio 19-17. Ancora fuori l'attacco ospite 21-18. Ace degli ospiti 22-21. Marshall chiude troppo il colpo, la palla viaggia sulla rete e va fuori 22-22. Set point per Ortona, l'occasione è offerta da Rossato 24-23. Lo stesso opposto ortonese spreca dai nove metri. Seconda occasione per Ortona ma Broccatelli non riesce a tenere un forte attacco 25-25. Denora prova l'arma Di Tullio al servizio ma la palla di ritorno dal muro tocca Rossato ed è 26-26. Ortona vince per una pestata sulla linea dai tre metri 28-26.

Leonel Marshall: «Stiamo lavorando tanto per cercare di dare continuità al nostro gioco. Mancano ancora un paio di settimane prima che inizi il campionato quindi tempo di limare qualche spigolo ne abbiamo. Il nostro è un gruppo molto unito che mette tanto impegno negli allenamenti e sono sicuro che con il tempo andremo sempre meglio».

Sieco Service Akea - Ortona ErmGroup Altotevere San Giustino 2-1 (26-24 / 22/25 / 28-26)

Durata Set: 24' / 24' / 28'

Durata Totale: 1h 16'os

Sieco Service Akea Ortona: Pinelli 2, Pasquali 6, Broccatelli (L) % Pos. 69% Perf 62%., Bertoli 8, Giacomini, Del Vecchio, Marshall 11, Di Tullio, Rossato 7, Di Giunta, Arienti 6, Alcantarini, Di Giulio (L) Pos. %, Perf. %. Allenatore: Denora Caporusso. Vice: Di Pietro. Muri Punto: 5, Aces:1, Battute Errate: 14.

ErmGroup Altotevere San Giustino: Troiani, Cipriani 4, Biffi 2, Marzolla, Galiano 6, Battaglia 15, Cioffi (L) % pos, % perf, Skuodis 1, Stoppelli 3, Pochini (L) 82% pos, 27% perf, Cappelletti 7, Carpita 7, Quarta 6, Panizzi. Allenatore: Bartolini. Vice: Monaldi. Muri Punto: 7, Aces: 3, Battute Errate: 23.