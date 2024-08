Nasce il Circolo SI-AVS anche ad Ortona

Si costituisce il circolo di Sinistra Italiana anche ad Ortona.

L'obiettivo del circolo è

contribuire alla ricostruzione dell'unità della Sinistra ortonese per dare voce ai cittadini e continuare a difendere quei principi costituzionali e dunque l'idea di una società fondata sul diritto alla salute, al lavoro dignitoso e sicuro, a politiche sociali e ambientali che ne invocano i principi e contribuiscono alla costruzione di una società equa e solidale, non ultimo quindi l'obiettivo di conquistare alle prossime elezioni una rappresentanza istituzionale in consiglio comunale per dare gambe al nostro progetto.

Sottolineano in una nota diramata da Michele Marino - Segretario Provinciale SI Chieti e Daniele Licheri - Segretario Regionale Sinistra Italiana Abruzzo

Pertanto crediamo necessario il "Patto per Ortona" e insieme alle forze politiche del centro sinistra (PD, ItaliaViva, Azione, PSI, e le liste civiche Ortona Coraggiosa e Il Faro) per poter costruire un'alternativa credibile a queste destre intolleranti e nostalgiche.

Siamo al lavoro per la ricerca del miglior candidato Sindaco che possa rappresentare le istanze dei cittadini Ortonesi e battere il centrodestra responsabile del disastro al quale assistiamo a livello locale e nazionale come testimoniano il tentativo di spaccare il paese in due, dividere il paese tra ricchi e poveri, privilegiati e sudditi, mortificando i principi stessi della nostra Costituzione. E' stato dunque punto per noi decisivo partecipare e dare il nostro contributo alla costituzione del comitato locale per la raccolta firme inerenti il referendum per fermare la legge sulla autonomia differenziata.

Tutte le energie del circolo cittadino sono concentrate alla costruzione della coalizione e alla elaborazione di un programma che sia in forte discontinuità con il recente passato e ci riporti ad una società coerente con i principi costituzionali.