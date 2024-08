Massima attenzione ai furti, soprattutto all'interno delle auto nei parcheggi vicini alle spiagge

Massima attenzione ai ladri per le au to parcheggiate nei pressi di spiagge .

Segnalazioni di furti all'interno delle auto parcheggiate all'Acquabella e non solo .

Ricordiamo che i parcheggi non sono custoditi e per evitare danni materiali da furti e' buona norma non lasciare all'interno delle macchine nessun oggetto di valore che possa essere sottratto .

In questa stagione come è giusto che sia ce un afflusso abnorme di auto nei parcheggi adiacenti le spiagge e i ladri sono particolarmente attivi nel ripulirli da tutto ciò che può rappresentare valore .

Niente allarmismo perche' l'estate porta con se una recrudescenza di furti ma e' buona norma ricordare che per quanto possibile non bisogna lasciare nulla all'interno delle auto .

Amerigo Gizzi