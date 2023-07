COMUNICATO STAMPA DELLA DESTRA SOCIALE IN FD'I

DESTRA SOCIALE in Fd’I

Coordinamento Provinciale di Chieti

COMUNICATO STAMPA

Destra Sociale, associazione politica federata a Fratelli d’Italia e presente alle ultime elezioni amministrative ortonesi con la lista Ortona Sociale nella coalizione di centro destra, plaude al ritorno sulla scena politica locale del partito di Forza Italia e fa i migliori auguri di buon lavoro al neo coordinatore Lucio Cieri.

Finalmente, come nel governo nazionale e in quello regionale, anche ad Ortona torna il centro destra nella sua piena espressione politica. La speranza è quella di riprendere un cammino politico ed umano comune con la serenità ed il rispetto reciproco che ha contraddistinto le esperienze passate ed ha portato la coalizione al governo della città di Ortona in più occasioni.

L'invito a tutte le forze politiche del centro destra ortonese è quello di convocare al più presto un incontro, per valutare progetti e mettere in atto azioni in vista dell'impegno per le elezioni regionali con la ricandidatura alla presidenza di Marco Marsilio.

Resta solo un dubbio e la speranza è che venga al più presto rimosso.

Come è noto, Lucio Cieri, è stato un importante fautore della lista civica Forza Leo per Ortona che ha portato alcuni dei suoi componenti a rivestire figure di primo piano in seno all’amministrazione guidata dal sindaco Leo Castiglione. Sindaco che non espressione del centro destra. Quale sarà oggi, considerata la naturale connotazione politica nel centrodestra di Forza Italia, la posizione della stessa nei confronti dell’amministrazione Castiglione?

Auspichiamo un chiarimento per mettere da parte qualsiasi perplessità che possa minare il nostro cammino comune che, crediamo e siamo sicuri, sarà quello di un centrodestra forte e credibile.

Ortona, 6 Luglio 2023

Destra Sociale in Fratelli d’Italia

Il Coordinatore Provinciale

Renato Piacere