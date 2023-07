Costa dei trabocchi, escursioni con attore

Una novità per l’estate 2023 sulla Costa dei Trabocchi da Vitamina Project che ha deciso di arricchire il programma estivo, affiancando alle classiche escursioni un nuovo format, le “Passeggiate narrate”.

Giulia e Rocco, sono l’anima di Vitamina Project . Lei, Giulia Magnaguagno, fotografa in arte ” Giulia Magg ” veneta, fotografa professionista specializzata in Ritratto e Fotografia di Viaggio, accanita viaggiatrice, socievole e grande comunicatrice; Lui, Rocco D’Alessandro, archeologo meglio conosciuto come ” Rocco Sur “, abruzzese, archeologo e accompagnatore turistico di professione, web Writer, traduttore e vorace lettore, entrambi classe 1984 e animo vagabondo.

“Passeggiate narrate” sono escursioni lungo la Costa dei Trabocchi con attore, un’iniziativa che abbinerà i trekking costieri firmati Vitamina Project alla presenza di un attore professionista. A decantare le magie della costa dei Trabocchi con testi selezioni della letteratura locale e nazionale, sarà Andrea Iarlori, attore .

Nella location della Costa dei Trabocchi, Rocco sur D’Alessandro e Andrea Iarlori guideranno alla scoperta di un territorio pieno di segreti, che aspettano solo di essere rivelati, anzi ascoltati.

L’iniziativa si svolgerà nel corso dell’estate, distribuita su tre date:

Domenica 9 Luglio, con partenza da San Vito Marina

Domenica 16 Luglio, con partenza da Ortona

Mercoledì 9 agosto, con partenza ancora da definire (sempre sulla Costa dei Trabocchi)

“Le Passeggiate Narrate sono il frutto della sinergia di due professionisti che con le rispettive arti regaleranno al pubblico un’esperienza speciale “ - spiega Rocco sur D’Alessandro -

L’obbiettivo è di far conoscere e valorizzare i tesori naturalistici e letterari della costa abruzzese, e allo stesso tempo offrire un’esperienza originale in un contesto paesaggistico di grazia, quale è quello della Costa dei Trabocchi.”





*L’ora e il luogo di partenza verranno comunicati ai partecipanti in sede di prenotazione (che può avvenire sia via whatsapp al seguente numero: +39.3889225363; sia via mail, al seguente indirizzo: vitaminaproject@gmail.com). La durata di ogni singolo evento è di circa 3 ore.