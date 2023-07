La Capitaneria di Ortona soccorre due imbarcazioni dopo un sinistro

Attimi di apprensione sabato 8 luglio, nelle acque antistanti il porto di Ortona, a circa 3 miglia di distanza, dove un’imbarcazione da diporto a motore di 16 metri è entrata in collisione con una barca a vela di 11 metri mentre erano in navigazione.

Alle ore 14.00 circa, il conduttore della barca a vela contattava la sala operativa della Capitaneria di porto di Ortona, segnalando di essere stato urtato da una imbarcazione a motore, e di aver riportato diversi danni allo scafo, con rischio di imbarcare acqua e conseguente pericolo di affondamento.

Sul posto è stata immediatamente inviata la motovedetta CP 885 che ha prontamente intercettato le due unità ed una volta accertate le buone condizioni di salute di tutte le persone a bordo provvedeva a scortare le stesse fino al Porto di Ortona.

All’arrivo in porto le due imbarcazioni sono state prontamente assistite da militari della Guardia Costiera, i quali hanno provveduto ad ascoltare le persone a bordo al fine di ricostruire quanto accaduto per accertare le responsabilità del sinistro. In questi fine settimana di luglio sono molte le imbarcazioni da diporto che navigano sotto costa, ed in particolare nell'ultimo periodo si è assistito ad un notevole incremento di traffico da diporto lungo la costa dei Trabocchi.

Rispettare le regole di navigazione è fondamentale per evitare incidenti, e la presenza di molte unità in navigazione nella stessa area deve richiamare tutti alla massima prudenza. Per l'episodio di oggi, che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi, verrà avviata un'inchiesta per appurare le cause del sinistro e per valutare se ci sono responsabilità da parte dei conduttori delle unità.