IL SINDACO CASTIGLIONE E I SUOI ASSESSORI SONO I VERI E SOLI RESPONSABILI DELLE ANTENNE SELVAGGE

SINDACO E ASSESSORI I VERI RESPONSABILI DELLE ANTENNE SELVAGGE.

Le bugie smentite. Sulle antenne “selvagge” il Comune mischia le carte per occultare le responsabilità del sindaco, della giunta e della sua maggioranza, infatti, con delibera n. 48, del 27/12/2021 fecero in modo di aprire Ortona come luogo di posa di antenne.

Il Comune, ora, racconta che ha fatto ricorso. Una sonora slealtà nei confronti della Città che cela la verità. Il Comune occulta il fatto che in Consiglio comunale mi opposi con carte alla mano e con una mozione, votata dalle opposizioni. Evidenziai che sindaco, assessori e loro consiglieri in Aula stavano facendo un errore. Un “ERRORE” che oggi rende il territorio di Ortona vulnerabile e aperto a tutto.

Con il ricorso, infatti, il Comune di sua iniziativa sosteneva una assurdità come “blocco tutto” senza capire che il sindaco non è un feudatario perché la legge sancisce, in pratica, questo principio: vuoi proteggere il territorio indicami tu, Ente locale, cosa vuoi tutelare e dove possono essere istallate le antenne.

In altri versi, l’Amministrazione doveva modificare il regolamento e fare una mappa, escludere le zone abitate, quelle di pregio naturalistico e quelle di altro interesse. Cosa che NON ha fatto.

L'Amministrazione comunale, ben consapevole del suo errore, ha insistito per calcolo e per disinvoltura ed oggi siamo giunti all'installazione delle antenne selvagge.

Il sindaco e coloro che hanno votato e sostenuto lo scempio dicano di aver sbagliato, non nascondendosi dietro ricostruzioni che confondono i fatti.

Questi i passaggi per chi vuole approfondire con i documenti e non con le mezze verità dell’amministrazione Castiglione.

PEPPINO POLIDORI - orizzonti centrostudi

#Ortona #AntenneSelvagge #ErroriAmministrativi #Mozione