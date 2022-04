IL CENTRO DESTRA ORTONESE SI RAFFORZA ULTERIORMENTE CON UNA NUOVA LISTA

ORTONA FUTURA e' la nuova lista che va a rafforzare ulteriormente il candidato sindaco di cx dx Angelo Di Nardo .

Quindi insieme alle liste di Fratelli D'Italia , della Lega , di Ortona Bene Comune e Ortona Sociale arriva anche Ortona Futura capitanata dal chirurgo Federico Nervegna a completare lo schieramento che si opporra' alle altre due coalizioni che fanno capo a Ilario Cocciola e al sindaco uscente Leo castiglione .

Il giovane chirurgo Federico Nervegna ha deciso di impegnarsi a pieno titolo e di persona per dare una mano alla propria citta' che purtroppo versa in uno stato comatoso certificato anche e soprattutto dal fatto di aver perso piu' di mille abitanti negli ultimi tempi . Questo e' un segnale preoccupante che se non interrotto , dice il chirurgo , ci portera' alla completa rovina e da qui' il mio impegno di riconoscenza a questa bellissima citta' che merita ben altro per le potenzialita' che offre e che stranamente ci vengono riconosciute da chi non ci vive ma che sono completamente sconosciute ed ignorate da chi ci comanda .

La lista che rappresento , continua a raccontare il Nervegna e' una completa novita' per Ortona in quanto pur essendo rappresentata a livello Nazionale come NAZIONE FUTURA e' la prima volta che si presenta ad Ortona e da quì la caratterizzazione come ORTONA FUTURA . E' di stile conservatore per usare un termine anglosassone e rappresenta un nuovo modo di vedere la destra e si inserisce nel filone del tutto trasparente ed identificativo pienamente della coalizione di cx dx che si avvale della figura di un giovane imprenditore intraprendente e concreto dedito a creare posti di lavoro per i propri concittadini come Angelo Di Nardo .

La lista sara' caratterizzata da elementi che si dedicheranno prevalentemente al settore cultura , alle politiche giovanili , allo sport ed alla sanita' visto anche cio' che mi caratterizza personalmente essendo un chirurgo che e' andato a fare sperienza in Germania e in Italia Settentrionale .

Non anticipo nulla se non un cruccio che ho in mente da tanto tempo che e' quello di caratterizzare Ortona come sede distaccata dell'Universita' di Chieti per il corso di Laurea di Economia Marittima che e' presente in Italia solo ed esclusivamente a Genova . E' un sogno che ho nel cassetto e che intendo perseguire perche' Ortona ha bisogno di cose concrete che davvero portino sviluppo al Paese ed interrompere quel percorso che la scorsa amministrazione e le precedenti ahime' hanno perseguito e che ha come unico sbocco quello che ormai in tanti predicono ossia una “ citta' di pensionati ”.

La lista sara' forte e rappresentera' meta di tanti e volenterosi cittadini che insieme a me s'impegneranno allo stremo per ridare una dignita' ed un futuro alla nostra città quì il nome ORTONA FUTURA .

Amerigo Gizzi