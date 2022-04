Un mercoledÃ¬ da leoni attende il Victoria Cross

Mercoledì di Coppa per il Victoria Cross Ortona.

Nello stadio di casa, mercoledì 16 aprile alle ore 16.30, il Victoria Cross Ortona affronterà il Cepagatti.

Nella semifinale di Coppa Abruzzo gli ortonesi scenderanno in campo per giocarsi il passaggio di turno ed andare in finale.

I ragazzi di Mister Palmieri sono ad un passo dal sogno di poter giocare una finale contro la vincente tra il Preturo ed il Santa Croce, rispettivamente squadre dell'aquilano e del teramano.

Vi aspettiamo numerosi per sostenere questi ragazzi che stanno facendo una stagione fantastica.

Ingresso libero