Il capolavoro di Pavese in scena al Teatro Tosti di Ortona

"La luna e i falò" è l'ultimo dei tre spettacoli in abbonamento che hanno composto il mini cartellone di prosa proposto dalla Compagnia dell'Alba, che dirige il Teatro Tosti, per i mesi di febbraio e maggio. L'appuntamento è per giovedì 21 aprile, alle ore 21.00. Il testo è tratto dall'ultimo romanzo di Pavese che riassume tutte le tematiche più care all'autore piemontese ed è considerato il suo capolavoro.

In scena il giovane attore e regista Andrea Bosca, piemontese come Pavese, adattamento e regia dello stesso Andrea Bosca e di Paolo Briguglia. Regia di Paolo Briguglia. Produzione BAM Teatro.

Ambientato a ridosso della Liberazione, nelle Langhe sventrate dalla guerra appena alle spalle e dalla miseria di un territorio che prova a rimettersi sulle sue gambe, "La luna e i falò" racconta del ritorno a casa di Anguilla, emigrato in America dove è riuscito a fare fortuna. Nel viaggio alle origini, alla ricerca delle radici dove si nasce e dove si muore, la realtà si fonde con la memoria e una parlata viva e vera si innesta, come fosse una vite nuova, nei tagli freschi della poesia. "Possibile che a quarant'anni, e con tutto il mondo che ho visto, non sappia ancora che cos'è il mio paese?" Anguilla è tornato da Genova, dall'America, dall'Altrove. Anguilla il bastardo cresciuto garzone, che fattosi uomo ricerca la terra, le piazze, le facce di allora. Ma il passato si muove. e mai rassicura. Perché "tutto è cambiato eppure uguale" a Canelli, sulla Langa e nella valle del Belbo.

